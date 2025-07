To zadanie na już: Ukraina potrzebuje naszych mieczy. Musi uderzyć Rosję w sam splot słoneczny

Co będzie, gdy zamiast 500 czy 700 Rosja zacznie wysyłać fale liczące tysiąc i więcej produkowanych na Syberii szahidów? Co się stanie, gdy zamiast kilku do kilkunastu rakiet będzie ich kilkadziesiąt?

Ukraińska obrona powietrzna jest, przyznajmy to, wciąż nadzwyczaj skuteczna, biorąc pod uwagę jej szczupłe wobec skali zagrożenia zasoby i zróżnicowane zaawansowanie techniczne. Z drugiej strony Ukraina ma najlepiej wyposażoną i najbardziej wielowarstwową obronę powietrzną na kontynencie. Dysponuje systemami antybalistycznymi średniego zasięgu, przeciwlotniczymi krótkiego i bliskiego zasięgu oraz największą na świecie siecią zaimprowizowanych wynalazków rakietowych i artyleryjskich, które z niezwykłą dokładnością strącają większość tego, co nadlatuje i jest zagrożeniem. Fakt, że udało się taki system zestawić i zestroić „pod bombami”, jest jednym z największych organizacyjno-technologicznych osiągnięć Ukrainy w czasie wojny. Niemałą rolę odegrały w tym dostawy sprzętu, amunicji i know-how od zachodnich partnerów, ale kluczowy był ukraiński spryt i biegłość w adaptacji. Drony szahidopodobne Nasilenie rosyjskich ataków jest w ostatnich miesiącach lawinowe. W czerwcu liczba wystrzelonych dronów szahidopodobnych wyniosła 5,5 tys. W lipcu może być jeszcze większa. Dla porównania: w najgorszych miesiącach 2023 i 2024 było to po 500 szt., których 90 proc. zestrzeliwały mobilne i stacjonarne systemy przeciwlotnicze Ukrainy. Od końca ubiegłego lata zaczęła się zwyżka, z którą wciąż obrona świetnie sobie radziła. W tym roku zaczęło być wyraźnie gorzej. Wszystkie wykresy, od Kyiv Insights po Strike Trackera CSIS, pokazują kilkukrotny wzrost intensywności ataków i zauważalny spadek skuteczności obrony. To efekt tzw. saturacji: przeciążenia i zmylenia systemu, który został stworzony jako wojenna prowizorka i nigdy nie był zaprojektowany do odpierania aż tak zmasowanych szturmów, a i tak sprawdził się nad wyraz dobrze.