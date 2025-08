To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Donald Tusk działa ostatnio pod hasłem: „Kochani, jeszcze nie teraz”. Kwoty wolnej od podatku prędko nie będzie, podatek Belki nie zniknie, na transfery zaczekamy. „Tusk zaczyna nas traktować jak dorosłych, do czego nie przywykliśmy”, pisze na polityka.pl Joanna Solska i objaśnia, jak potężny Polska ma deficyt. Według ekonomistów mamy zarazem najhojniejszą w Europie politykę społeczną. To przepis na „Budapeszt w Warszawie”, ale chyba nie o taki chodziło. Na Węgrzech zaczyna się właśnie wielki kryzys.

W podkaście „Portret polityka” Łukasz Wójcik tym razem kreśli portret Emmanuela Macrona. Francuski prezydent u progu kariery był niczym Jowisz – oświecony i rzutki. Potem stał się wojowniczym Marsem, wszędzie widział bitwy i potencjalne zwycięstwa. Teraz grozi mu, że zostanie Minerwą francuskiej polityki – zgorzkniałym mędrcem, który wie najlepiej, co dobre dla Francuzów. Diagnoza: zapadł na chorobę elizejską i stracił nieco słuch społeczny. A i tak snuje mocarstwowe plany.

„Gordyjski to węzeł, a Aleksandra Macedońskiego jakoś ani widu, ani słychu. Są za to dwie moce, obie żyjące z wojny i dla wojny, obie równie zainteresowane w nierozplątywalności węzła” – mówił Arturowi Domosławskiemu przed laty prof. Zygmunt Bauman. Obszerna rozmowa Domosławskiego z Baumanem o konflikcie izraelsko-palestyńskim ukazała się w 2011 r. i wywołała wówczas wielkie poruszenie. Przypominamy ją w całości w naszym cyklu „Klasyki Polityki” . Dziś jest równie, jeśli nie bardziej aktualna.

Hity na lato czy hity na lata?

Co lepsze: „Aleja gwiazd” czy „Jolka, Jolka, pamiętasz”, „Windą do nieba” czy „Szklana pogoda”? Najlepiej te dylematy rozstrzyga ich autor Marek Dutkiewicz, wybitny tekściarz, gość podkastu „Kultura na weekend”. Spoglądamy wspólnie wstecz i przeglądamy aktualne listy przebojów. Dutkiewicz zdradza m.in., czy koleguje się z Jackiem Cyganem i Andrzejem Mogielnickim, co mu szepnął Jonasz Kofta i który z jego utworów doczekał się rekordowej setki coverów. Pyta i słucha Bartek Chaciński.