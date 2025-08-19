To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

A gdyby rządził PiS? PiS ruszył w Polskę z kampanią pod hasłem „Kasa Platformy Obywatelskiej” (w skrócie KPO), by rozdmuchiwać aferę z unijnymi dotacjami. Można zarazem powątpiewać, czy koalicja rządząca dobrze ten kryzys „obsłużyła”. Pierwszy zastępca redaktora naczelnego POLITYKI Mariusz Janicki sytuację odwraca: „Można sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby to partia Kaczyńskiego była oskarżana o rozdawanie pieniędzy na małe biznesy”. PiS nigdy nie przeprasza i zawsze na tym wygrywa. Więcej na polityka.pl.

Więcej dyskrecji, panowie Premier Tusk i prezydent Nawrocki sztuki kohabitacji mogliby się uczyć od Francuzów – i nie byłoby wojenek o krzesło ani liczenia, kto na kogo czekał ile minut pod drzwiami. Gdy prezydentem był jeszcze François Mitterrand (lewica), a premierem Édouard Balladur (prawica), zapadały ważne decyzje dotyczące m.in. prób nuklearnych. „Starano się niczego nie zostawiać przypadkowi, Francja za granicą zawsze miała mówić – i mówiła – jednym głosem!”, pisze na polityka.pl Marek Ostrowski. I objaśnia, jak to się robi.

F-16 do remontu Umowa podpisana. Modernizacja myśliwców F-16 to jedna z najważniejszych inwestycji w polskim lotnictwie bojowym – donosi na polityka.pl analityk ds. bezpieczeństwa Marek Świerczyński. Nasze „efy” mają już 20 lat i dostaną „nowy garnitur”, czyli m.in. tarczę do skutecznej walki radioelektronicznej. To prawie tak, jakbyśmy je znowu kupili. Pisze Świerczyński: „Jako myśliwy w sile wieku F-16 trzyma się krzepko i nie ustępuje młodszym”.

Sposób na Trumpa Meksyk to jeszcze jeden kraj, któremu Donald Trump się naprzykrza. Ale rywalkę ma godną. Claudia Sheinbaum jest pierwszą prezydentką Meksyku, wielkomiejską liberałką i feministką. W teorii: wymarzony cel ataków dla amerykańskich Republikanów, a jednak potrafi się Trumpowi postawić i godzinami z nim rozmawiać. Trump uznał Claudię Sheinbaum za „wspaniałą kobietę”, „bardzo twardą”. Jak ona to robi? Opowiada Łukasz Wójcik w swoim najnowszym podkaście.

Na trzeźwo o piciu Mówi się o modzie na niepicie, ale w Polsce abstynencja to nadal margines. W sezonie widać to szczególnie. O tym, czy na trzeźwo można się bawić, kto pije, a kto nie i od czego to zależy, Joanna Cieśla rozmawia z Krystyną Piątkowską, psychoedukatorką z fundacji Grow Space. Do czego dziś służy alkohol i jak przez lata zmieniały się potrzeby, które zaspokajał? To pierwszy odcinek podkastu psychologicznego POLITYKI, który ukazuje się w formie wideo. Do zobaczenia na YouTube!