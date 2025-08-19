Przejdź do treści
To jeszcze nie koniec

19 sierpnia 2025
Afera z dotacjami. Afera z dotacjami. Piotr Nowak / PAP
24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

A gdyby rządził PiS?

PiS ruszył w Polskę z kampanią pod hasłem „Kasa Platformy Obywatelskiej” (w skrócie KPO), by rozdmuchiwać aferę z unijnymi dotacjami. Można zarazem powątpiewać, czy koalicja rządząca dobrze ten kryzys „obsłużyła”. Pierwszy zastępca redaktora naczelnego POLITYKI Mariusz Janicki sytuację odwraca: „Można sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby to partia Kaczyńskiego była oskarżana o rozdawanie pieniędzy na małe biznesy”. PiS nigdy nie przeprasza i zawsze na tym wygrywa. Więcej na polityka.pl.

Donald TuskKPRMDonald Tusk

Więcej dyskrecji, panowie

Premier Tusk i prezydent Nawrocki sztuki kohabitacji mogliby się uczyć od Francuzów – i nie byłoby wojenek o krzesło ani liczenia, kto na kogo czekał ile minut pod drzwiami. Gdy prezydentem był jeszcze François Mitterrand (lewica), a premierem Édouard Balladur (prawica), zapadały ważne decyzje dotyczące m.in. prób nuklearnych. „Starano się niczego nie zostawiać przypadkowi, Francja za granicą zawsze miała mówić – i mówiła – jednym głosem!”, pisze na polityka.pl Marek Ostrowski. I objaśnia, jak to się robi.

F-16Łukasz Gdak/East NewsF-16

F-16 do remontu

Umowa podpisana. Modernizacja myśliwców F-16 to jedna z najważniejszych inwestycji w polskim lotnictwie bojowym – donosi na polityka.pl analityk ds. bezpieczeństwa Marek Świerczyński. Nasze „efy” mają już 20 lat i dostaną „nowy garnitur”, czyli m.in. tarczę do skutecznej walki radioelektronicznej. To prawie tak, jakbyśmy je znowu kupili. Pisze Świerczyński: „Jako myśliwy w sile wieku F-16 trzyma się krzepko i nie ustępuje młodszym”.

Claudia Sheinbaummateriały prasoweClaudia Sheinbaum

Sposób na Trumpa

Meksyk to jeszcze jeden kraj, któremu Donald Trump się naprzykrza. Ale rywalkę ma godną. Claudia Sheinbaum jest pierwszą prezydentką Meksyku, wielkomiejską liberałką i feministką. W teorii: wymarzony cel ataków dla amerykańskich Republikanów, a jednak potrafi się Trumpowi postawić i godzinami z nim rozmawiać. Trump uznał Claudię Sheinbaum za „wspaniałą kobietę”, „bardzo twardą”. Jak ona to robi? Opowiada Łukasz Wójcik w swoim najnowszym podkaście.

Podcast psychologicznyPolitykaPodcast psychologiczny

Na trzeźwo o piciu

Mówi się o modzie na niepicie, ale w Polsce abstynencja to nadal margines. W sezonie widać to szczególnie. O tym, czy na trzeźwo można się bawić, kto pije, a kto nie i od czego to zależy, Joanna Cieśla rozmawia z Krystyną Piątkowską, psychoedukatorką z fundacji Grow Space. Do czego dziś służy alkohol i jak przez lata zmieniały się potrzeby, które zaspokajał? To pierwszy odcinek podkastu psychologicznego POLITYKI, który ukazuje się w formie wideo. Do zobaczenia na YouTube!

Redakcja

