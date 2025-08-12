Reklama
Mariusz Janicki
Mariusz Janicki
Kraj

Afera KPO. Cofanie się prowadzi do politycznej trumny. PiS nigdy nie przeprasza i wygrywa

12 sierpnia 2025
Donald Tusk, posiedzenie Rady Ministrów Donald Tusk, posiedzenie Rady Ministrów Kancelaria Prezesa RM
Można sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby to partia Kaczyńskiego była oskarżana o „rozdawanie pieniędzy” na małe biznesy. Sprawność PiS w odwracaniu znaków i przekuwaniu koszmarnych wpadek w sukcesy była i jest imponująca. Platforma nigdy tak nie potrafiła.

Reakcja rządu Tuska, partii koalicyjnych i samego premiera na tzw. aferę KPO była typowa: szok, zamieszanie, głęboka defensywa, obietnica poprawy i solennego ukarania winnych itd. Zapowiada się zatem klasycznie: Donald Tusk zapewne – jak mówił – zgrilluje minister Pełczyńską-Nałęcz i będzie sugerował, że może ją zdymisjonować, Szymon Hołownia uprzejmie pozwoli na umiarkowaną krytykę, ale nie na dymisję, a wrażenie będzie takie, że władza znowu wpadła w panikę i boi się opozycji.

A w polityce, zwłaszcza współczesnej, na pokucie już się nie wygrywa, jest to traktowane raczej jako potwierdzenie winy, co kojarzy się ze słabością i nieudolnością, a nie szlachetną postawą, która spotka się z nagrodą. W czasach populizmu i darwinizmu premiowana jest pewność swoich racji, bezwzględność w dążeniu do politycznej dominacji, także po to, aby bronić później choćby zasad liberalnej demokracji. Rezygnacja z instrumentów prowadzenia skutecznej polityki i świadome oddanie ich przeciwnikowi działa na szkodę ustrojowych wartości, które mogłyby być bronione znacznie energiczniej, na równych prawach z autokratami.

Czytaj też: Kręcenie lodów z dotacją z KPO. Jest afera, nas jachty i solaria nie oburzają

PiS wydawał grube miliony

Można sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby to partia Kaczyńskiego była oskarżana o „rozdawanie pieniędzy” na małe biznesy.

Mariusz Janicki

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Kierownik działu politycznego, publicysta. Absolwent polonistyki na UW. W „Polityce” od 1990 r. Współautor kilku książek, m.in. „Baby na świeczniku” (wywiad rzeka z pierwszą rzeczniczką praw obywatelskich Ewą Łętowską), „Brat bez brata. Dokąd prowadzi Polskę Jarosław Kaczyński” (2019), „Cień wielkiego brata. Ideologia i praktyka IV RP” (2007) oraz „Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy” (2023). Razem z Wiesławem Władyką, z którym napisał trzy ostatnie książki, parokrotnie był nominowany do nagrody Grand Press w dziedzinie publicystyki.
Reklama