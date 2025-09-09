To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Sondaże, ratunku!

Do zespołu polityka.pl w randze wicenaczelnego dołączył Michał Danielewski, publicysta i wytrawny redaktor, do niedawna związany z OKO.press. Zachęcamy do lektury jego pierwszych tekstów w naszym serwisie. Autor rachuje i analizuje: z jakim poparciem rozpoczyna nowy sezon polityczny koalicja rządząca, a na co liczy opozycja? Na razie nie ma powodów do optymizmu ani Donald Tusk, ani Karol Nawrocki.

Na straży młodzieży

Głośno w Polsce o „Szon Patrolach”, grupkach chłopaków, którzy w centrach handlowych i innych miejscach publicznych pilnują rzekomo dziewczęcej moralności. Biorą na celownik kuse stroje i odsłonięte pępki. „Szon” to zawoalowany wulgaryzm (od „kur***szon”), rozsławiony przez Patryka Vegę. Ale tropy prowadzą nas do Ameryki, TikToka i muzyki. Czy młodzież naprawdę tak brzydko się bawi, sprawdził Michał R. Wiśniewski.

Prywatna wojna Moczara

Podkast „Polityka o historii” wraca po wakacjach i ma własny kanał na YouTube – zapraszamy! Marcin Zaremba rozmawia z prof. Pawłem Machcewiczem, autorem książki „Narodowy komunizm po polsku. Partyzanci Moczara”, o tym, jak komuniści grali na narodowej dumie i rozbudzali nacjonalizm. A zaczęło się od poczucia upokorzenia. Samą rozmowę prowadzimy ku pamięci i przestrodze. Bo Moczar, jak się okazuje, wiecznie żywy.

Ciepły wrzesień

Meteorologiczna jesień zaczęła się, jak szkoła, 1 września. Ale temperatury nadal są i będą umiarkowanie letnie, również w Polsce. Atlantyk jest rozgrzany po falach upałów na południu Europy, więc wrzesień okaże się zapewne cieplejszy niż przed rokiem. Podobnie zapowiada się październik. A sporadyczne opady suszy niestety nie zaradzą. Sytuację pogodową analizuje i próbuje przewidzieć Michał Rolecki.