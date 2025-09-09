To jeszcze nie koniec
Sondaże, ratunku!
Do zespołu polityka.pl w randze wicenaczelnego dołączył Michał Danielewski, publicysta i wytrawny redaktor, do niedawna związany z OKO.press. Zachęcamy do lektury jego pierwszych tekstów w naszym serwisie. Autor rachuje i analizuje: z jakim poparciem rozpoczyna nowy sezon polityczny koalicja rządząca, a na co liczy opozycja? Na razie nie ma powodów do optymizmu ani Donald Tusk, ani Karol Nawrocki.
Na straży młodzieży
Głośno w Polsce o „Szon Patrolach”, grupkach chłopaków, którzy w centrach handlowych i innych miejscach publicznych pilnują rzekomo dziewczęcej moralności. Biorą na celownik kuse stroje i odsłonięte pępki. „Szon” to zawoalowany wulgaryzm (od „kur***szon”), rozsławiony przez Patryka Vegę. Ale tropy prowadzą nas do Ameryki, TikToka i muzyki. Czy młodzież naprawdę tak brzydko się bawi, sprawdził Michał R. Wiśniewski.
Prywatna wojna Moczara
Podkast „Polityka o historii” wraca po wakacjach i ma własny kanał na YouTube – zapraszamy! Marcin Zaremba rozmawia z prof. Pawłem Machcewiczem, autorem książki „Narodowy komunizm po polsku. Partyzanci Moczara”, o tym, jak komuniści grali na narodowej dumie i rozbudzali nacjonalizm. A zaczęło się od poczucia upokorzenia. Samą rozmowę prowadzimy ku pamięci i przestrodze. Bo Moczar, jak się okazuje, wiecznie żywy.
Ciepły wrzesień
Meteorologiczna jesień zaczęła się, jak szkoła, 1 września. Ale temperatury nadal są i będą umiarkowanie letnie, również w Polsce. Atlantyk jest rozgrzany po falach upałów na południu Europy, więc wrzesień okaże się zapewne cieplejszy niż przed rokiem. Podobnie zapowiada się październik. A sporadyczne opady suszy niestety nie zaradzą. Sytuację pogodową analizuje i próbuje przewidzieć Michał Rolecki.
Jesień w polityce
Po chwili przerwy wraca również „Temat tygodnia” Karoliny Lewickiej. W rozmowie z prof. Antonim Dudkiem analizujemy stan politycznej gry i rywalizacji między tzw. małym i dużym Pałacem. Ale też między Konfederacją a resztą świata. Prof. Dudek nie ma wątpliwości: Nawrocki nie odklei się od PiS. Ale i nie ma dobrych wieści: Tusk nie ogarnął tarć w koalicji. A może powinien odejść? W naszym podkaście staramy się odgadnąć, co nas czeka jesienią i do wyborów.