Prof. Antoni Dudek z Lewicką o nowym sezonie politycznym. Nawrocki nie odklei się od PiS

Podkast wraca po wakacjach! Ale sezonu ogórkowego w polityce nie było. Jeśli rząd nie przeznaczył końcówki lata na przegrupowanie sił, to teraz może już na to nie być czasu.

Początek roku szkolnego już tradycyjnie wyznacza moment startu nowego sezonu politycznego. Wprawdzie w tym roku przerwy, czyli tzw. sezonu ogórkowego, właściwie nie było, gdyż do gry wszedł prezydent Nawrocki, rząd się zrekonstruował, a Donald Trump podjął kolejną (nieudaną) próbę zaprowadzenia pokoju w Ukrainie, ale i tak od tej pory będzie się działo jeszcze intensywniej.

Od tego, kto jak wejdzie w jesień, zależeć będą notowania ugrupowań na półmetku parlamentarnej kadencji, kiedy to nieuchronnie zaczną się podsumowania ich dokonań, głównie – rzecz jasna – partii rządzących, ale i na opozycji zawiśnie komentatorski wzrok, bo ta, chcąc odzyskać lub zdobyć władzę, nie pozwala o sobie zapomnieć.

I wydaje się, że jest w lepszej sytuacji, bo atakuje, kiedy rządzący – od trzech już miesięcy, od przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborów prezydenckich – są w defensywie. Jeśli więc po stronie władzy nie przeznaczono końcówki lata na przegrupowanie sił oraz namysł nad strategią, to teraz może już na to nie być czasu. Wszak PiS i Konfederacja stoją już na ubitej ziemi i tylko czekają na sygnał do rozpoczęcia walki.

Karolina Lewicka rozmawia z prof. Antonim Dudkiem, politologiem, historykiem z UKSW, twórcą kanału na YT „Dudek o historii”.

