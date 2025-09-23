To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Platforma na kacu Głosowanie w sprawie tzw. nocnej prohibicji w Warszawie może się odbić czkawką radnym KO. Jak pisze na polityka.pl Michał Danielewski, to nie jest cios w „lewaków”, lecz lojalny elektorat Platformy, czyli wielkomiejską klasę średnią, która popiera ograniczenia w dostępie do alkoholu. „Ludzie ze środowiska Platformy, którzy nie potrafili wyrwać się mentalnie z lat 90., odchodzili w niesławie”, ostrzega autor POLITYKI.

Szaleństwo „1670” Premier Tusk widzi w „1670” analogie do współczesności, premier Morawiecki nagrał o nim nawet podkast. W naszym podkaście przy okazji premiery drugiego sezonu gościmy sprawców tej sensacji. Odpowiedzialni za reżyserię Maciej Buchwald i Kordian Kądziela oraz scenarzysta Jakub Rużyłło opowiadają m.in., co stoi za sukcesem ich serialu i dlaczego w komedii musi być trochę mroku. Pyta Janusz Wróblewski. Rozmowa do słuchania i oglądania na YouTube.

Jak się żyje w „mieście przyfrontowym”? Amerykanie spakowali manatki i Patrioty, w Rzeszowie są żołnierze brytyjscy i niemiecki sprzęt. Zrobiło się nerwowo. Ale nie idą za tym żadne działania. I nie ma się gdzie schronić. Po ponad trzech latach wojny w Ukrainie Rzeszów sprawdza dopiero, co ma pod ziemią. Tunele rodem ze średniowiecza to dziś atrakcja turystyczna. Twórcy „1670” mogliby skorzystać, ale cywile niespecjalnie. Reportaż Jagienki Wilczak.

Eurowizja bez Izraela? Kolejne kraje grożą, że wycofają się z Konkursu Eurowizji, jeśli Izrael będzie w nim uczestniczył. To bunt przeciwko wojnie w Gazie, zrównywanej z ziemią i głodzonej. Wymowny jest przykład Hiszpanii, członkini tzw. wielkiej piątki założycielskiej, kwalifikującej się do konkursu automatycznie. Palestyna nie bierze w Eurowizji udziału, choć o to zabiegała. Słychać apele, by oddzielać politykę od rozrywki. Na polityka.pl piszemy, dlaczego to się nigdy jeszcze nie udało.

Rowerem po puszczy Adam Wajrak pisze o Puszczy Białowieskiej i ją fotografuje, a okazuje się, że przemierza ją również rowerem. O tej pasji mówi w podkaście „Rowery, nie bajki” Juliuszowi Ćwieluchowi. Mało kto wie, że zapalonym kolarzem, a potem nawet sędzią na wyścigach, był też jego tata. Rowerem Białowieżę pokonuje się szybciej, ale i więcej można zobaczyć. Adam Wajrak już dwa razy widział rysie. Widział też, niestety, białoruskie helikoptery – i o tym też jest ta rozmowa.