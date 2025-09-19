Przejdź do treści
Michał R. Wiśniewski
Michał R. Wiśniewski
19 września 2025
Kultura

Czy Eurowizja się rozpadnie? Kolejne kraje bojkotują Izrael. Polska na razie się miga

19 września 2025
Flaga Palestyny podczas występu izraelskiej reprezentantki Juwal Rafael Flaga Palestyny podczas występu izraelskiej reprezentantki Juwal Rafael Martin Meissner / East News
Kilka europejskich krajów zapowiedziało, że nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji, jeśli Izrael również będzie w nim uczestniczyć. Co na to Polska?

17 maja 2025 r. tuż przed finałem konkursu Eurowizji brytyjska telewizja BBC wyemitowała odcinek serialu s.f. „Doktor Who”. Tym razem wiekowy podróżnik w czasie i przestrzeni (przygody pasażerów niebieskiej budki trwają od ponad sześciu dekad) wraz z towarzyszką odwiedzili „Międzygwiezdny konkurs piosenki”, kosmiczno-futurystycznego spadkobiercę Eurowizji. Dało to okazję do głupiutkich żartów – takich jak doroczne odmrażanie z hibernacji prowadzącego Ryana Clarka czy hologram Grahama Nortona, popularnego gospodarza talk show.

Eurowizja, głos i milczenie

Ale że serial zawsze łączył fantastyczny kicz i kamp z poważnym teatrem telewizji (naziści mają formę Daleków, robotów w kształcie solniczki ze sterczącym manipulatorem w kształcie przepychacza do toalety), odcinek o śmiesznych śpiewających kosmitach szybko skręca w mroczną stronę – kosmiczna stacja staje się obiektem ataku terrorystycznego. Jego prowodyr ma zamiar zabić 3 mld widzów przy pomocy specjalnego sygnału. Chce w ten sposób zemścić się na sponsorującej konkurs korporacji – za wymordowanie niemal całej populacji Hellii, jego rodzinnej planety. Doktor (po serii przygód zarówno głupawych, jak i poważnych) krzyżuje jego plany, a Hellia zostaje przypomniana w pięknej piosence innej uchodźczyni.

Analogie do rzeczywistości są oczywiste – korporacja sponsorująca konkurs to odpowiednik Morrocanoil, izraelskiej firmy kosmetycznej, która od kilku lat jest głównym partnerem Eurowizji; zniszczenie Helli to wojna w Gazie.

Michał R. Wiśniewski

Michał R. Wiśniewski

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
