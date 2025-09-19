Czy Eurowizja się rozpadnie? Kolejne kraje bojkotują Izrael. Polska na razie się miga
17 maja 2025 r. tuż przed finałem konkursu Eurowizji brytyjska telewizja BBC wyemitowała odcinek serialu s.f. „Doktor Who”. Tym razem wiekowy podróżnik w czasie i przestrzeni (przygody pasażerów niebieskiej budki trwają od ponad sześciu dekad) wraz z towarzyszką odwiedzili „Międzygwiezdny konkurs piosenki”, kosmiczno-futurystycznego spadkobiercę Eurowizji. Dało to okazję do głupiutkich żartów – takich jak doroczne odmrażanie z hibernacji prowadzącego Ryana Clarka czy hologram Grahama Nortona, popularnego gospodarza talk show.
Eurowizja, głos i milczenie
Ale że serial zawsze łączył fantastyczny kicz i kamp z poważnym teatrem telewizji (naziści mają formę Daleków, robotów w kształcie solniczki ze sterczącym manipulatorem w kształcie przepychacza do toalety), odcinek o śmiesznych śpiewających kosmitach szybko skręca w mroczną stronę – kosmiczna stacja staje się obiektem ataku terrorystycznego. Jego prowodyr ma zamiar zabić 3 mld widzów przy pomocy specjalnego sygnału. Chce w ten sposób zemścić się na sponsorującej konkurs korporacji – za wymordowanie niemal całej populacji Hellii, jego rodzinnej planety. Doktor (po serii przygód zarówno głupawych, jak i poważnych) krzyżuje jego plany, a Hellia zostaje przypomniana w pięknej piosence innej uchodźczyni.
Analogie do rzeczywistości są oczywiste – korporacja sponsorująca konkurs to odpowiednik Morrocanoil, izraelskiej firmy kosmetycznej, która od kilku lat jest głównym partnerem Eurowizji; zniszczenie Helli to wojna w Gazie.