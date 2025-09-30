To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Palec na spuście Politycy chcieliby strzelać do każdego „ruskiego” myśliwca, ale wojskowi wolą trzymać się procedur, prawa i polityki sojuszniczej. Czy każde naruszenie granicy to atak i jak należy reagować – objaśnia na polityka.pl Marek Świerczyński. „Strzelanie stało się znowu modne”, zauważa. Emocje buzują, palec znalazł się na spuście. Ale trzeba działać ostrożnie. I z nadzieją, że Rosja do starcia w powietrzu nie jest dziś gotowa.

Nasza Klasa nie wraca Wieści o powrocie Naszej Klasy, kiedyś kultowego portalu społecznościowego, okazały się przesadzone. Niestety, wiele osób i serwisów dało się zwieść. Na czym polegał fenomen Naszej Klasy, co się dziś znajduje pod dawnym adresem i dlaczego stęsknionym użytkownikom powinny się zaświecić czerwone lampki ostrzegawcze – pisze Michał R. Wiśniewski. Dawnej Naszej Klasy nie ma, ale – niespodzianka – nadal działa polskie Gadu-Gadu.

Autyzm i paracetamol Donald Trump i Robert F. Kennedy jr wynaleźli podstępnego sprawcę autyzmu – paracetamol. Kennedy, sekretarz USA ds. zdrowia, dorzucił oczywiście szczepionki. Paweł Walewski na polityka.pl obala te zuchwałe tezy. Niestety, diagnozy polityków przebranych za lekarzy niosą się w świecie szerzej niż naukowe dane. Kobiety w ciąży nerwowo więc przeglądają apteczki. „Zasługują na coś więcej niż bycie pionkami w tej grze”, pisze Walewski.

Wiem, że nic nie wiem W tym wydaniu POLITYKI znajdą państwo wywiad z prof. Krzysztofem Łapińskim, autorem nowej biografii Sokratesa. A w uzupełnieniu publikujemy obszerną rozmowę w formie wideo. Dlaczego grecki filozof brzmi dziś podejrzanie aktualnie? Przypominamy: „Polityka o historii” ma na YouTube własny kanał poświęcony historii dawnej (przy mikrofonie Agnieszka Krzemińska) i nowszej (u steru prof. Marcin Zaremba). Zapraszamy co wtorek.

Komu literacki Nobel? Przed nami tydzień noblowski, na listach bukmacherskich zrobiło się gorąco. W studiu POLITYKI również. Justyna Sobolewska gości Michała Nogasia, krytyka literackiego, wicedyrektora radiowej Trójki. Wspólnie typują zwycięzców, analizują, kto jest wiecznie wymieniany jako murowany kandydat, kogo się zwykle pomija, a komu Nobel się należy. Podpowiadamy też, co czytać jesienią. Lektur wystarczy do lata.