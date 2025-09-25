Przejdź do treści
Michał R. Wiśniewski
Michał R. Wiśniewski
25 września 2025
Ludzie i style

Nasza Klasa, czyli portal widmo. Wieści o jej powrocie należy uznać za przesadzone

25 września 2025
Nasza Klasa, czyli nk.pl Nasza Klasa, czyli nk.pl mat. pr.
Portale internetowe przekazały wiadomość o powrocie kultowego portalu Nasza Klasa. Niestety, nieprawdziwą.

Portal nasza-klasa.pl był kamieniem milowym (a może wręcz węgielnym) rozwoju polskiego internetu – sprawił, że wirtualnym życiem zainteresowali się zwykli ludzie, a nie tylko specjaliści, fetyszyści i młodzież. Nie wytrzymała jednak konkurencji ze strony globalnych platform, takich jak Facebook. W 2010 r. próbowała z nim konkurować, zmieniając oblicze i nazwę – na nk.pl. Nierówną walkę przegrała, zamykając się ostatecznie 27 lipca 2021 r.

Dziś pod adresem nk.pl znajduje się komunikat o zamknięciu, katalog reklamowy gier online i linki polecające lekturę m.in. Onetu i Faktu. To pierwsza wskazówka, że wiadomości o „powrocie kultowego portalu w nowej odsłonie” należy uznać z miejsca za przesadzone.

Apka-zdrapka

„Nowa” Nasza Klasa znajduje się pod adresem naszaklasa.app – to strona zbudowana na gotowym szablonie (i niedokończona, nieaktywne są np. linki do serwisów społecznościowych), na której można znaleźć niezbędne regulaminy oraz linki do sklepów Apple i Google. Po wejściu do sklepu pojawiają się kolejne ostrzegawcze czerwone flagi, takie jak sklasyfikowanie wiekowe aplikacji jako 4+ (media społecznościowe są zwykle dostępne z klasyfikacją 13+) czy informacje o twórcach prowadzące do jednoosobowej działalności informatycznej założonej w Danii. Na tych, którzy się skuszą i pobiorą apkę, czeka prosty proces rejestracji, wybór miasta zamieszkania i pochodzenia, a także lista szkół – niepełna, z dziwnymi pozycjami w stylu „szkoła podstawowa skręcania i palenia”.

Całość wygląda jak prymitywne medium społecznościowe zbudowane z gotowych elementów – jedyne, czym się wyróżnia, to nazwa i kolorystyka nawiązująca do kultowego portalu. W opcjach można znaleźć za to możliwość subskrypcji – „NK Premium” to pakiet usług dostępny w cenie 19,99 zł miesięcznie, który pozwala korzystać z aplikacji bez żadnych reklam, dodawać dłuższe filmiki (do 60 sekund), a także wysyłać załączniki audio i zdjęcia na czacie.

Brzmi to jak próba oszustwa, ale cyfrowe ślady pokazują też zupełnie inny trop – ta aplikacja to najwyraźniej projekt fanowski. Na podobnej zasadzie miłośnicy starych gier tworzą ich nowe wersje, remake’i czy nieoficjalne kontynuacje. Tak czy siak – Nasza Klasa wcale nie wróciła.

Czytaj też: Rusz mózg. Jak media społecznościowe robią z nas niewolników i jak z tym walczyć

Nostalgia za nostalgią

Ciekawe są reakcje na te informacje. Zapomniane za żywota, opłakiwane po śmierci – oto cykl życia wielu produktów; może nie wchodziło się na portal od lat i uważało go za obciachowy, ale gdy go zabrakło, zadziałała nostalgia. Wybuchy entuzjazmu („to cześć, znikam z Twittera”) szybko się zmieniły w rozczarowanie („nie ma starych kont, nie zawracajcie mi głowy”), a nawet złość („oddawajcie moje stare zdjęcia!”). To nostalgia nie za Naszą Klasą, portalem dla starszych osób do znajdowania szkolnych znajomych i sympatii, ale już tym odmienionym portalem nk.pl – gdzie miejsce znalazły dla siebie dzieciaki z pokolenia milenialsów i wczesnych zetek, skuszone darmowymi – lub udającymi darmowe – grami.

Co ciekawe, wciąż działa inny kultowy polski produkt cyfrowy, komunikator Gadu-Gadu. Żółto-czerwone słoneczko ciągle cieszy się rozpoznawalnością, podobnie jak okropny dźwięk „bleblebleble” informujący o nadejściu wiadomości. Niedawno usłyszałem, jak wydobył się z czyjegoś smartfona, ale nie poczułem nostalgii, raczej zdziwienie, że ktoś wciąż z niego korzysta.

Tymczasem podobno takich osób jest 400 tys. Gadu-Gadu przetrwał próby zrobienia z niego „aplikacji do wszystkiego” (droga, którą próbowała iść Nasza Klasa), wrócił do podstaw – prostej apki do komunikacji, z czego chętnie (siła przyzwyczajenia) korzystają małe firmy. Użytkownicy donoszą wprawdzie o pladze botów i oszustów zamieszkujących wirtualną przestrzeń, inni zaś twierdzą, że z problemem się uporano, odkąd zjawił się nowy właściciel.

Czytaj też: Ekrany zmieniły pokolenie Z w armię neurotycznych zombie? Jest druga strona medalu

Gadu-Gadu od nowa

Obecnie platforma należy do polskiej firmy Findecom SA, której przedstawiciel ogłosił trzy miesiące temu plany nowego otwarcia i rozwoju – zintegrowane rozmowy głosowe, wideopołączenia, płatności czy zarządzanie dokumentami. Z myślą o klientach biznesowych GG przeszło ewolucję do nowej aplikacji – GGapp. Została skrojona specjalnie pod potrzeby organizacji – firmy i zespoły mogą otrzymać pulę numerów.

Kto wie, może się uda – po zamknięciu Skype’a i zmuszeniu użytkowników do korzystania z kobylastych Teamsów pojawiła się nisza. Jedna rzecz się nie zmieniła – rozpoznawalne emotki, nazbyt kultowe, by je unowocześnić.





Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
Kultura

„1670”, dożynki narodowe. „Polityka” zagląda za kulisy i na plan serialu. Wszystko jest tu „bardziej”

Serial „1670” Netflixa stał się fenomenem kulturowym. Żeby sprawdzić, co o tym zdecydowało, zaglądamy za kulisy ruszającego właśnie drugiego sezonu. Wszystko jest tu „jeszcze bardziej”.

Aneta Kyzioł
09.09.2025
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
Rynek

Kto nam da jeść, kto nas wyleczy? 1 października prawie milion Ukraińców nie przyjdzie do pracy

Ich prawo do legalnego zatrudnienia wygaśnie wraz z ustawą o pomocy Ukraińcom, której nowelizację zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wiele polskich firm zostanie sparaliżowanych, ponad 5 proc. pracujących legalnie w Polsce to Ukraińcy.

Joanna Solska
09.09.2025
Kraj

Nowe przekazy PiS. Nowogrodzka nadaje: „Wracamy. Was już nie ma”. Tę grę spinów można im zepsuć

W nowym sezonie politycznym Jarosław Kaczyński chce umocnić wrażenie, jakby już miał wygrane następne wybory. Jeszcze nie rządzi, ale już dzieli – przyszłe wpływy, przywileje i posady. Jak PiS tak łatwo wtłacza przekazy o swojej potędze i dlaczego druga strona odpowiada tak słabo?

Mariusz Janicki
18.09.2025
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
Kultura

Władysław Pasikowski dla „Polityki”: Wojtyła jest postacią tragiczną. Wolimy ułudę od gorzkiej prawdy

Powiem coś, a potem nastąpi atak z każdej ławki Sejmu od lewej do prawej, i jeszcze z galerii – zapowiada Władysław Pasikowski, autor filmu „Zamach na papieża”. I mówi.

Janusz Wróblewski
20.09.2025
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
Historia

Skąd się wziął celibat i co Kościół myślał o seksie. Cielesność nie zawsze była grzechem

O tym, skąd się wziął celibat w Kościele katolickim i dlaczego reforma gregoriańska miała kłopoty z homoseksualizmem wśród duchowieństwa opowiada prof. Krzysztof Skwierczyński.

Agnieszka Krzemińska
07.09.2025
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
