To jeszcze nie koniec

Efekt Smarzowskiego „W październiku zadzwoniło do nas blisko 140 osób, w listopadzie ponad 300” – mówi POLITYCE Joanna Gzyra-Iskandar z Feminoteki. To efekt „Domu dobrego” Wojciecha Smarzowskiego, głośnego filmu o przemocy domowej. Część osób – pokrzywdzonych i świadków – dzwoni od razu po wyjściu z kina, plansza z numerem pojawia się zresztą na końcu filmu. Twórcy i organizacje pozarządowe swoją pracę wykonują, pora na działania systemowe.

Żartuj, nie przepraszaj Zacina ci się wideorozmowa? Lepiej za to nie przepraszaj – twierdzą naukowcy. Okazuje się, że nawet błahe zakłócenia mają realne konsekwencje. Z takich powodów możemy stracić szansę np. na awans, zatrudnienie czy klienta. Zastygający obraz i zacinający się dźwięk mają wpływ na ocenę naszej wiarygodności. Co więc robić, gdy łącze zawodzi? Lepiej obrócić to w żart, niż panikować. Nowe badania na ten temat omawia na polityka.pl Marcin Rotkiewicz.

Ozempic nie wystarczy Ozempic i podobne leki stosowane do walki z cukrzycą i otyłością pomagają zrzucić kilogramy, nadal są badane też inne ich efekty. Ale „to nie tak, że są to preparaty pozbawione działań niepożądanych i można je przyjmować bezrefleksyjnie”, pisze Piotr Rzymski, doktor nauk medycznych i biolog. Są skutki uboczne i nie chodzi tutaj tylko o efekt jo-jo. W tekście wyjaśniamy też, czy Ozempic można stosować dłużej niż rok.

Co może Modi W podkaście „Portret polityka” Łukasz Wójcik opisuje tym razem fenomen Narendry Modiego, który rządzi Indiami już 11 lat i zaliczył właśnie jeden z największych geopolitycznych awansów na świecie. Stawia się Donaldowi Trumpowi, jest asertywny wobec Chin, niedawno gościł u siebie Władimira Putina. Wojna w Ukrainie niespecjalnie go obchodzi. W tym odcinku wyjaśniamy, dlaczego to ważne także z punktu widzenia Europy.

Jak ulepszyć swój związek Co to znaczy, że związek jest „dobry” i jak dbać o to, żeby taki pozostał? W podkaście psychologicznym POLITYKI mówi o tym Piotr Mosak, terapeuta, ale i mąż z 33-letnim stażem. Jak rozbrajać napięcia i pielęgnować wdzięczność, dlaczego warto wysyłać partnerowi memy i „usprawniać logistykę” w związku – wyjaśniamy na konkretnych przykładach. Uwaga: wbrew pozorom nie warto dzielić się obowiązkami równo po połowie.