To jeszcze nie koniec

Polexit już za dwa lata? Dziś to nie mieści się w głowie, ale nie ma już „scenariuszy nie do pomyślenia”. Skrajna prawica, zwłaszcza Grzegorz Braun, coraz śmielej wzywa do polexitu i ma sekundanta w osobie prezydenta Nawrockiego. O tendencjach i wyborach w 2027 r. opowiada w „Polskim demo”, podkaście POLITYKI i Fundacji Batorego, prof. Antoni Dudek. „Karol Nawrocki z uśmiechem na ustach będzie odbierał prezesowi Kaczyńskiemu wpływy na prawej stronie” – mówi. Wyjaśnia też, czy wypada go nazywać youtuberem.

Bal nie dla wszystkich Studniówka coraz częściej odbywa się poza szkołą i na koszt młodzieży (czyli rodziców). Każdy grosz się liczy, więc nie wszyscy nauczyciele mogą liczyć na zaproszenie. O nowych tradycjach i wyzwaniach pisze na polityka.pl polonista Dariusz Chętkowski: „Najtrudniej przychodzi uczniom zaakceptować obecność na studniówce żon i mężów nauczycieli. Nastolatki uznają to za grubą przesadę, gdy muszą – bo tak każe tradycja – zapraszać każdego pracownika szkoły z osobą towarzyszącą. Księdza też?”.

Co zdziałają Giertych z Nowacką Czy Polska wprowadzi obostrzenia w korzystaniu z social mediów przez dzieci? „Politycy boją się tego kroku” – przyznaje w rozmowie z Agatą Szczerbiak prezeska fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj. „Nigdy na żadnym ze spotkań komisji dzieci i młodzieży nie widziałam Romana Giertycha”, dodaje. Objaśnia też, co nie działa w pionierskim systemie Australii, jak się w Polsce sprawdza rugowanie smartfonów ze szkół i czy wszystkim nam przydałby się wirtualny detoks.

„Noce i dnie” ponownie Saga o rodzie Niechciców ma być kolejną, po „Znachorze” i „Lalce”, głośną adaptacją polskiej klasyki w ofercie Netflixa. Czy da się pobić kultową ekranizację Jerzego Antczaka? Na polityka.pl pisze o tym Aneta Kyzioł. Sprawdzona reżyserka (Kamila Tarabura) wróży sukces, ale internet i tak znów zapłonie od porównań. Tekst Anety Kyzioł ukazał się w ramach cyklu „Kulturalnie polecamy i ostrzegamy” – zapraszamy w każdy piątek.

Dobry kostium dobrze leży Są polskie akcenty oscarowe: Małgosia Turżańska otrzymała nominację za kostiumy do „Hamneta”. W podkaście „Kultura na weekend” ujawnia kulisy pracy w Hollywood i opowiada, jak potoczyła się jej kariera. Zaczynała na planie u Agnieszki Holland, choć nie przy garderobie („byłam beznadziejna”), a kamieniem milowym okazał się dla niej serialowy przebój „Stranger Things”. Mówi też pasjonująco o tym, jaki kostium jest dobry i czy zawsze musi pasować do epoki, którą oglądamy na ekranie.