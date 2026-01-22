Co zdziałają Giertych z Nowacką? Polska nieprędko ograniczy dostęp dzieci do social mediów

Podniesienie ręki na właścicieli Facebooka, Instagrama, TikToka czy YouTube’a to podniesienie ręki na amerykańską gospodarkę, czyli naszego głównego sojusznika. Polscy politycy boją się tego kroku – mówi Magdalena Bigaj, prezeska fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa.

AGATA SZCZERBIAK: Jak pani zareagowała na informację o tym, że poseł Roman Giertych i ministra edukacji Barbara Nowacka razem przygotują ustawę o dostępie dzieci do platform społecznościowych?

MAGDALENA BIGAJ: Byłam zdziwiona. Przede wszystkim dlatego, że w Sejmie w ramach komisji dzieci i młodzieży eksperci od prawie trzech lat rozmawiają o tym, w jaki sposób zadbać o prawa dzieci w przestrzeni cyfrowej. Nigdy na żadnym ze spotkań komisji nie widziałam Romana Giertycha.

Natomiast pewne jest to, że w dyskusji o dostępie dzieci do telefonów i różnych usług cyfrowych będzie zabierało głos coraz więcej aktorów, w tym także politycy, ponieważ te kwestie nabrały dużego znaczenia. Od roku czy dwóch dociera do nas coraz więcej informacji na temat negatywnych konsekwencji używania przez dzieci mediów społecznościowych, a także gier czy narzędzi AI. Zaniepokojeni rodzice i nauczyciele zaczynają pytać, gdzie jest w tym kontekście państwo i dlaczego nie chroni dzieci. Ten temat stopniowo nabiera politycznej rangi. Już w kampanii prezydenckiej 2025 Szymon Hołownia mówił o zakazie telefonów w szkole, a Rafał Trzaskowski nieco szerzej odnosił się do bezpieczeństwa dzieci w internecie.

To dobrze, że temat się upolitycznia?

To zależy. W silnie spolaryzowanym społeczeństwie, a w takim na pewno żyjemy, każda wrażliwa społecznie kwestia szybko zaczyna być rozgrywana czy to przez siły polityczne w kraju, czy to przez Rosję, która nie przepuści żadnej okazji, żeby budować i utrwalać podziały.