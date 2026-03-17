To jeszcze nie koniec

Złodzieje na ogródkach Wiosną działkowicze wracają na ogródki. Zanim wezmą się za uprawy, szacują straty po włamaniach i kradzieżach. Bo zima to sezon dla działkowych złodziei. – Toczy się swoisty wyścig z czasem – opowiada doświadczony komendant powiatowy z zachodniej Polski. Co się kradnie na działkach, sprawdza Zbigniew Borek – w drugim odcinku naszego cyklu o kradzieżach. Do przeczytania na polityka.pl.

Co z tą Polską? Zarówno zachodni Europejczycy, jak i Rosjanie dziwią się wetu polskiego prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wprowadzającej unijny program SAFE. Bo tych pieniędzy nie odrzuca nawet eurosceptyczny i prorosyjski Viktor Orbán na Węgrzech. Na Zachodzie Polska przestała być właśnie stabilnym i przewidywalnym sojusznikiem dla reszty kontynentu. Sytuacja jest trudna do zrozumienia – relacjonuje na polityka.pl Mateusz Mazzini.

Pozdrowienia z Moskwy Z perspektywy Kremla weto prezydenta Nawrockiego jest doskonałą wiadomością. Polska będzie gorzej uzbrojona i bardziej skłócona wewnętrznie. Polaryzacja jest w interesie Rosji i Kreml skorzysta z każdej okazji, żeby wspomóc pożytecznych idiotów zaostrzających wojnę polsko-polską. Propagandyści rosyjscy nie ukrywają satysfakcji. Więcej na naszej stronie w tekście Agnieszki Bryc.

Polska polityka to stan umysłu Mamy kolejny impas. Prezydent zawetował unijny program SAFE, a chętnych do poparcia jego kontrpropozycji brak. Czy tak będzie wyglądała polityka? I dlaczego politycy nie mogą się dogadać? W podkaście „Polskie demo” Michał Tomasik i Anna Materska-Sosnowska pytają o to eksperta od języka i komunikacji politycznej Mirosława Oczkosia.

Mężczyzna szuka relacji Czy męskość i wrażliwa męskość to pojęcia sprzeczne? Jak się uporać z brakiem przyzwolenia na męską emocjonalność albo słabość? W Podkaście Psychologicznym Joanna Cieśla rozmawia z Robertem Koneckim i Mateuszem Kowalskim, twórcami kanału „Tutaj podcast”. Nasi rozmówcy proponują, by szukać relacji – autentycznych i przesyconych akceptacją.