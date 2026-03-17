17 marca 2026
To jeszcze nie koniec

17 marca 2026
Co się kradnie na działkach?
Złodzieje na ogródkach

Wiosną działkowicze wracają na ogródki. Zanim wezmą się za uprawy, szacują straty po włamaniach i kradzieżach. Bo zima to sezon dla działkowych złodziei. – Toczy się swoisty wyścig z czasem – opowiada doświadczony komendant powiatowy z zachodniej Polski. Co się kradnie na działkach, sprawdza Zbigniew Borek – w drugim odcinku naszego cyklu o kradzieżach. Do przeczytania na polityka.pl.

Na świecie dziwią się wetu prezydenta.

Co z tą Polską?

Zarówno zachodni Europejczycy, jak i Rosjanie dziwią się wetu polskiego prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wprowadzającej unijny program SAFE. Bo tych pieniędzy nie odrzuca nawet eurosceptyczny i prorosyjski Viktor Orbán na Węgrzech. Na Zachodzie Polska przestała być właśnie stabilnym i przewidywalnym sojusznikiem dla reszty kontynentu. Sytuacja jest trudna do zrozumienia – relacjonuje na polityka.pl Mateusz Mazzini.

Kreml zadowolony z wojny polsko-polskiej.

Agnieszka Bryc

Pozdrowienia z Moskwy

Z perspektywy Kremla weto prezydenta Nawrockiego jest doskonałą wiadomością. Polska będzie gorzej uzbrojona i bardziej skłócona wewnętrznie. Polaryzacja jest w interesie Rosji i Kreml skorzysta z każdej okazji, żeby wspomóc pożytecznych idiotów zaostrzających wojnę polsko-polską. Propagandyści rosyjscy nie ukrywają satysfakcji. Więcej na naszej stronie w tekście Agnieszki Bryc.

Mirosław Oczkoś

Polska polityka to stan umysłu

Mamy kolejny impas. Prezydent zawetował unijny program SAFE, a chętnych do poparcia jego kontrpropozycji brak. Czy tak będzie wyglądała polityka? I dlaczego politycy nie mogą się dogadać? W podkaście „Polskie demo” Michał Tomasik i Anna Materska-Sosnowska pytają o to eksperta od języka i komunikacji politycznej Mirosława Oczkosia.

Robert Konecki, Joanna Cieśla i Mateusz Kowalski

Mężczyzna szuka relacji

Czy męskość i wrażliwa męskość to pojęcia sprzeczne? Jak się uporać z brakiem przyzwolenia na męską emocjonalność albo słabość? W Podkaście Psychologicznym Joanna Cieśla rozmawia z Robertem Koneckim i Mateuszem Kowalskim, twórcami kanału „Tutaj podcast”. Nasi rozmówcy proponują, by szukać relacji – autentycznych i przesyconych akceptacją.

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; To jeszcze nie koniec; s. 98

Redakcja

