Jaka Osiecka? Czy da się ten serial oglądać?

Na półmetku serial TVP „Osiecka” wydaje się mniej kontrowersyjny, niż się zapowiadało, ale też mniej ekscytujący i przekonujący, niż mogłoby być.

Wyemitowano już siedem odcinków serialu o Agnieszce Osieckiej, który wyreżyserowali dla TVP Robert Gliński i Michał Rosa. Co to jest za obraz kluczowej postaci polskiej kultury? Jaki obraz czasów prezentuje serial? Jak odnosi się do inteligencji twórczej doby PRL? Jak się ma do innych seriali, które za temat biorą sobie prawdziwe postaci w realiach najnowszej historii? Czy aby – paradoksalnie – ta sfera działalności TVP nie pozostała trochę za słabo dofinansowana? A może mogło być gorzej i tak czy owak, choćby dla postaci głównej bohaterki, mimo zastrzeżeń da się to oglądać? Z Anetą Kyzioł i Mirosławem Pęczakiem rozmawia Bartek Chaciński.