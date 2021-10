Między nami boomerami

Trudno o prawdę w tych dziwnych czasach – mówi Bartek Waglewski, proponując na nowym albumie „Ballady i protesty” grupy Fisz Emade Tworzywo opowieść o rozczarowaniu światem sieci.

To nie są czasy na romanse – mówi Fisz, czyli Bartek Waglewski – wokalista, muzyk, autor tekstów – tłumacząc tytuł nowej płyty. Wspólnie z bratem Piotrem „Emade” Waglewskim nagrywali ją utwór po utworze podczas ostatnich kilkunastu miesięcy, trochę jak kronikę wydarzeń. „Ballady i protesty” są albumem bliskim rzeczywistości, bardzo bezpośrednią listą trudnych tematów: rozwarstwienie i nierówności społeczne, pandemiczne problemy, ataki na społeczność LGBT, demontaż Trójki, fake newsy. Jest tu też „OK Boomer!” – tekst o problemach generacyjnych. Czy boomerzy to ci sami „luksusowi panowie” z tekstu „Nie za miłych wiadomości”, którzy psują ten świat? Czy sami go psujemy? Jaki świat zostawiamy swoim dzieciom? Czego uczymy się od nich? I czy one będą go potrafiły naprawić? Fisz opowiada, jak od idealistycznego spojrzenia na internet przeszedł do rozczarowania światem skomercjalizowanych algorytmów. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.