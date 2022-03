Przebić się przez system. „Inni ludzie” zwalają z nóg

Po co psycholożka przyszła do kina? Rozmawiamy z Aleksandrą Terpińską, autorką filmu „Inni ludzie” i laureatką Paszportu POLITYKI.

Od szokującego debiutu literackiego „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” Dorota Masłowska ciągle stara się czymś zaskakiwać. Nakręcony przez wybitnie utalentowaną debiutantkę Aleksandrę Terpińską hiphopowy musical na podstawie jej najnowszej powieści „Inni ludzie” wręcz zwala z nóg. Nowatorska forma, odjechane dialogi, teledyskowy montaż, zaskakujące, bo na granicy przerysowania i poezji, kreacje aktorskie, muzyka Auera – to wszystko działa na plus filmu. W podkaście, w którym Janusz Wróblewski rozmawia z reżyserką, usuwamy białe plamy z życiorysu Terpińskiej. Dowiecie się, co skłoniło dyplomowaną psycholożkę do zajęcia się kinem i jakimi cechami powinna się wyróżniać młoda reżyserka, żeby się przebić przez patriarchalny system. Dlaczego kobiety mają w tym zawodzie pod górkę i kto odegrał naprawdę kluczową rolę w jej karierze. Znajdziecie też odpowiedź na pytanie, czy warto umierać za ojczyznę, skąd w autorce ekranizacji „Innych ludzi” tyle pesymizmu oraz nad czym aktualnie – wspólnie z Dorotą Masłowską – pracuje.