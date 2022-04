Wojna i śmiech. Ukraińcy to potrafią, Rosjanie stracili

O tym, że literatura ukraińska potrafi śmiać się z wojny, a Ukraińcy potrafią śmiać się z samych siebie, opowiada w „Kulturze na weekend” Marcin Gaczkowski.

– Ukraińcy w straszliwych, trudnych okolicznościach potrafią się śmiać i wyśmiać wroga, który najwyraźniej zatracił zdolność do śmiechu. W Rosji zamarła tradycja satyry politycznej – mówi tłumacz i znawca literatury ukraińskiej Marcin Gaczkowski w kolejnym wydaniu naszego podkastu. Bo zamiast kłócić się o kulturę rosyjską, można teraz po prostu zajmować się kulturą ukraińską, która jest niezwykle bogata, tylko ciągle zbyt mało widoczna. Mamy to szczęście, że w ostatnim czasie po polsku ukazało się kilka ważnych książek ukraińskich opowiadających o wojnie, a teraz premierę miała „Córeczka” Tamary Dudy. Co łączy takich pisarzy jak Serhij Żadan, Wołodymyr Rafiejenko czy Tamara Duda? Opowiada Marcin Gaczkowski, a rozmowę prowadzi Justyna Sobolewska.