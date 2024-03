Niezwykły dar krakowian dla Krakowa

50 mln zł. Na tyle wyceniono dar na rzecz krakowskich muzeów MOCAK oraz Muzeum Fotografii. Z jednym z darczyńców, Andrzejem Starmachem, rozmawiamy o tym, skąd wziął się pomysł przekazania kolekcji i z czym było najtrudniej się rozstać.

Teresa i Andrzej Starmachowie ukończyli historię sztuki i w 1989 r. założyli w Krakowie własną galerię, specjalizującą się głównie w dorobku członków tzw. Grupy Krakowskiej. Równocześnie rozpoczęli kolekcjonowanie dzieł sztuki. Siła i popularność galerii rosła, a równolegle z nią także prywatna kolekcja sztuki. To galeria stała za bezprecedensowym wzrostem – na przełomie wieków – popularności sztuki Jerzego Nowosielskiego, zorganizowała w 50. rocznicę powtórkę słynnej Wystawy Sztuki Nowoczesnej, przygotowała wiele niezwykłych działań w obszarze sztuki, za które Andrzej Starmach nagrodzony został w 2002 r. pierwszym tytułem Kreatora Kultury podczas Paszportów POLITYKI.

W ubiegłym roku Teresa i Andrzej Starmachowie podjęli decyzję o podarowaniu dużej części swojej kolekcji dwóm krakowskim muzeom. Do Muzeum Fotografii trafiła cenna kolekcja zdjęć, natomiast do Muzeum MOCAK – obrazy, rzeźby, instalacje artystyczne. Łącznie kilkaset obiektów autorstwa 26 twórców, w tym tak wybitnych jak Magdalena Abakanowicz, Mirosław Bałka, Tadeusz Kantor czy Władysław Hasior. Od 1 marca, w oddanej do użytku po trzyletnim remoncie galerii Bunkier Sztuki, oczywiście w Krakowie, na specjalnej wystawie będzie można oglądać całość tej bezprecedensowej donacji. Rozmowę z Andrzejem Starmachem prowadzi Piotr Sarzyński.

***

Cieszymy się, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one również dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby w pełni skorzystać z możliwości słuchania i czytania tekstów naszych autorów z bieżących i archiwalnych numerów „Polityki” i wydań specjalnych, dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.