Z rektorem SGH i prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS rozmawiamy o tym, że wielkie wydarzenia kulturalne przynoszą zysk, ale jeszcze ważniejsza jest inwestycja w drobniejsze zjawiska i nazwiska.

Akcję i hasło „Kultura się liczy” znamy od kilkunastu lat. Ale to, jak sektor kreatywny przekłada się na wzrost gospodarczy, ciągle potrafi zdziwić. W listopadzie ubiegłego roku pod szyldem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS odbyła się podczas krakowskiego kongresu Open Eyes Economy Summit debata o wpływie kultury na gospodarkę, w której pojawiły się konkretne dane: 100 mld zł rocznych przychodów sektora kreatywnego w Polsce i 3,5 proc. PKB wygenerowanych przez kulturę. To ostatnie oznaczałoby, że sektor kreatywny wnosi do naszego budżetu niemal dwukrotnie więcej niż górnictwo. – Kultura wyzwala innowacyjność i przedsiębiorczość, a przy tym powoduje, że społeczeństwo jest bardziej innowacyjne, a to przekłada się na gospodarkę – wyjaśnia rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiak.

Rozmawiamy w podkaście o tym, co się składa na te 100 mld zł oraz co się kryje za wielkimi wydarzeniami – typu stadionowe koncerty zagranicznych gwiazd – i w swojej masie jest ważniejsze od nich. Bo gospodarka jest oparta na małych i średnich przedsiębiorstwach. – Ważne jest, żeby zachować maksymalną dostępność kultury, doceniać ją i traktować zawsze jako inwestycję – uważa Miłosz Bembinow, kompozytor i prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.

***

