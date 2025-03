Mara Tamkovich: nadzieja białoruskiego kina. Jak opowiadać o reżimie? Powstał pierwszy taki film

Czy „Pod szarym niebem” można uznać za białoruską wersję legendarnego „Przesłuchania”? Kim jest artystka? Co myśli o Polsce i dlaczego zdecydowała się tu zostać?

Niespełna pięć lat temu w reakcji na sfałszowanie wyborów prezydenckich w ponad 20 białoruskich miastach doszło do największych w tym kraju protestów społecznych. Najbardziej masowe, kilkudziesięciotysięczne, miały miejsce w Mińsku. Zginęły co najmniej cztery osoby, ponad 33 tys. obywateli Białorusi poddano brutalnym represjom.

Reżyserka i scenarzystka Mara Tamkovich, mieszkająca w Warszawie Białorusinka z polskim paszportem, nakręciła kameralny, bardzo intymny film fabularny nawiązujący do tamtych wydarzeń. Czy „Pod szarym niebem” można uznać za białoruską wersję legendarnego „Przesłuchania”? Kim jest artystka? Co myśli o Polsce i dlaczego zdecydowała się tu zostać? Jak liczna jest działająca w Polsce białoruska diaspora? Dlaczego warto, żeby dramat psychologiczny o konsekwencjach politycznych wyborów zobaczyli widzowie z Europy i świata? Z nadzieją białoruskiego i polskiego kina Marą Tamkovich, nagradzaną m.in. na festiwalach w Chicago, Gdyni, FEST – New Directors | New Films Festival w Espinho, rozmawia Janusz Wróblewski.

***

