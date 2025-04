Przekroczenie hafciarskie. Monika Drożyńska o sztuce i hafcie w PKP

O trwającej wystawie „Monika Drożyńska. 24,20” opowiada laureatka Paszportu POLITYKI i artystka skazana prawomocnym wyrokiem za haftowanie na zagłówkach foteli PKP.

– Kiedy zadzwoniła do mnie policja i odebrałam telefon, pomyślałam sobie: w końcu. Myślałam, że to się kiedyś wydarzy – mówi Monika Drożyńska, artystka wizualna, która upodobała sobie haft jako środek wyrazu. A dziesięć lat temu zaczęła podczas podróży kolejowych wykonywać coś, co na początku było drobnym gestem aktywizmu, ale zamieniło się w wieloletni projekt artystyczny, czyli haftowanie haseł na tkaninach zabezpieczających zagłówki foteli w pociągach. 24,20 to suma – w złotych – którą właśnie wypłaciła tytułem odszkodowania. Proces się zakończył, a werdykt (uznający artyzm haftów, ale nieznoszący szkodliwości czynu) wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ.

Całe przedsięwzięcie dokumentuje niezwykła wystawa trwająca do sierpnia br. w Common Arts Foundation przy ul. Siennej w Warszawie. Znajdziemy tu same hasła z zagłówków, ułożone według różnych kluczy autorskich, ale też film, który dokumentuje rozprawę. – To haftowanie zawsze było podszyte zagrożeniem złapania na gorącym uczynku. Tylko co to znaczy być złapaną na haftowaniu? – zastanawia się Monika Drożyńska w podkastowej rozmowie w „Kulturze na weekend”. I opowiada szerzej o znaczeniu i postrzeganiu haftu jako ważnej w dzisiejszej sztuce współczesnej techniki. A także o tym, że choć cykl „Haftowanie w podróży” dobiegł końca, haftować nie przestała. Rozmowę prowadzi Bartek Chaciński.

***

