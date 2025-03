Jak rozmawiać w szkole o wojnie? Uczniowie chcą. Podpowiada Dariusz Chętkowski

Uczniowie chcą rozmawiać o wojnie. Jak się do tego zabrać? Rozmowa z Dariuszem Chętkowskim.

W wielu amerykańskich filmach, których akcja toczy się w szkole, powtarza się podobna scena: po sytuacji kryzysowej, albo po prostu gdy emocje buzują, społeczność zbiera się na apelu. Dyrektor coś mówi, jest mikrofon, każdy uczeń i uczennica może podzielić się tym, co czuje, albo zadać pytanie. Zwentylować się, pobyć z innymi.

W Polsce częściej jest tak, że gdy emocje buzują, a korytarze huczą, jeszcze więcej wysiłku wkłada się w to, żeby młodych uciszyć i lecieć z materiałem, bo wiecznie są tyły. Choć przecież nawet w tym „materiale” aż gęsto jest od treści o powstaniach, zaborach i wojnach – od okazji, żeby rozmawiać o trudnych i budzących lęk wydarzeniach. Można to wręcz opisać w dokumentach jako „nawiązanie do kontaktu społecznego”.

Jak zręcznie zahaczać o takie treści i jak reagować, żeby rozmowa nie wymknęła się spod kontroli – m.in. o tym rozmawiamy w najnowszym odcinku „Naszej szkoły”.

