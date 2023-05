Jak (i czy) ratować miłość, związek, małżeństwo

Dlaczego tak wiele związków między ludźmi tak szybko i bezpowrotnie się rozpada? Rozmowa z terapeutką dr Mariolą Kosowicz.

Najpierw jest wielka miłość, a potem, niekiedy już rok, dwa po ślubie (i okazałym weselisku), pojawiają konflikty, poczucie niezrozumienia, rozczarowanie, nieufność, w końcu wrogość. Więc – próby porozumienia, w końcu – ostatnia deska ratunku, czyli terapia par. Z czym ma do czynienia psychoterapeuta? Po co potrzebna jest jego mediacyjna, naprawcza interwencja? Bo też jego rola nie polega na wydaniu skłóconym partnerom recepty, jak dalej żyć – co podpowiadałby stereotyp. Chodzi o skłonienie ich, by zechcieli ze sobą rozmawiać. Nie mówić, ale także słuchać. Nie tylko drugiej strony, ale także siebie. Usłyszeć to, co w emocjach pada z naszych ust, i zrozumieć, jak to może być odebrane.