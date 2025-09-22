Wojna, drony, pytania dzieci. Jak sobie radzić ze stresem i nerwami?

Zachowanie spokoju staje się najważniejszym zadaniem, od którego zależy bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych. Jak to osiągnąć? Zastanawiamy się razem z Anną Kałubą-Korczak, psycholożką i psychoterapeutką pracującą z rodzicami i dziećmi.

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony 55 proc. badanych uważa, że Polsce grozi wojna. Takie wyniki przyniósł sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Są niższe niż wskaźniki strachu uchwycone w 2022 r., po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji w Ukrainie. Ale wciąż bardzo wysokie. Jednocześnie zachowanie spokoju staje się najważniejszym zadaniem, od którego zależy bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych.

Jak to osiągnąć? Zastanawiamy się razem z Anną Kałubą-Korczak, psycholożką i psychoterapeutką pracującą z rodzicami i dziećmi.

Specjalistka opowiada o stworzonym przez irańsko-niemieckiego psychiatrę Nossrata Peseschkiana modelu równowagi. Ten model, zbudowany na gruncie psychoterapii pozytywnej transkulturowej, opisuje aktywność człowieka w czterech obszarach: ciało/emocje, relacje z innymi, zadania/działania oraz fantazja/duchowość. Każdej z osób któryś z tych obszarów bardziej niż inne pomaga wrócić do stabilizacji w trudnych sytuacjach. Warto zaobserwować się i zastanowić, czy lepiej uspokaja nas intensywny trening fizyczny czy może kojący masaż, czy może sprzątanie – albo medytacja?

Drugim wątkiem jest sposób prowadzenia rozmów z dziećmi, do których docierają informacje o zagrożeniu. Zazwyczaj kilku-, a nawet nastolatki stresują się w inny sposób niż osoby dorosłe. Żeby je wesprzeć, w pierwszej kolejności trzeba przestawić się na słuchanie. Ale co robić, gdy syn czy córka o nic nie pyta, choć wiemy, że musieli zetknąć się z wiadomościami i medialnymi analizami możliwych, raczej niepokojących scenariuszy? Anna Kałuba-Korczak zostawia rodziców i opiekunów z zestawem konkretnych i klarownych podpowiedzi, jak troszczyć się o bliskich i o siebie. Warto znać ten pakiet niezależnie od tego, z jakimi przyczynami stresu przychodzi nam się zmagać.

