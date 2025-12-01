Co to znaczy „dobry związek”? Jak rozbroić napięcia? Podpowiada terapeuta Piotr Mosak

W uproszczeniu można chyba powiedzieć, że dobry związek to taki, w którym obie strony dobrze się czują i wierzą w swoje dobre intencje. Tylko jak to zrobić?

Czy w małżeństwie z 20-letnim stażem ma sens pytanie „wyjdziesz za mnie?”. – Zdecydowanie ma – przekonuje rozmówca najnowszego odcinka naszego podkastu psychologicznego Piotr Mosak, psycholog, terapeuta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem i małżonek z 33-letnim stażem. W naszym studiu tłumaczy, w jakich okolicznościach ten sens się pojawia.

Psychologia dotychczas nie sformułowała ostrej definicji „dobrego związku”. Z jednej strony szkoda, bo przecież to jedno z najważniejszych dla większości ludzi pojęć. Z drugiej strony wiadomo, dlaczego tej definicji nie ma – bo jakość związku jest czymś, co określa się subiektywnie. W uproszczeniu można chyba powiedzieć, że dobry związek to taki, w którym obie strony dobrze się czują i wierzą w swoje nawzajem dobre intencje.

Jak zachować ten kapitał, który na początku jest chyba w każdej miłosnej relacji, ale z czasem zaczyna topnieć? Ewolucja tak już nas ukształtowała, że błyskawicznie przyzwyczajamy się do „dobrego”, do uroków i wspaniałości życia z partnerem lub partnerką – tak że przestajemy to dobre dostrzegać, a skupiamy uwagę na niedociągnięciach, brakach albo słabościach. Czy można się na tę naturalną ludzką skłonność uodpornić? Owszem, można, jednak wymaga to świadomej pracy i uwagi od pierwszych miesięcy relacji. Pociecha jest taka, że to jedno z tych zadań, które oprócz pożytku niesie też czystą przyjemność.

Na dalszym etapie relacji warto przyłożyć się do regularnych rozmów, także prozaicznych – o organizacji i logistyce codziennego życia. Bez wzajemnego wytykania, że coś jest „wiecznie na mojej głowie” albo miesiącami niezrobione. Za to z ołówkiem w ręku. Sprawdzać, ile czasu pochłaniają codzienne obowiązki, które są mało dokuczliwe, a które nieznośne do wykonywania, i dzielić się – wszystkimi – sprawiedliwie. Metoda prosta, a rozbraja gigantyczną ilość napięcia. A to tylko jedna z wielu konkretnych podpowiedzi, jak dobrze żyć w związku, które usłyszycie w naszej rozmowie. Serdecznie zapraszamy!