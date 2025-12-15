Przejdź do treści
Joanna Cieśla
15 grudnia 2025
Podkast psychologiczny

Podkast psychologiczny. Odc. 49

Napady złości? Bywają przyjemne. Podpowiadamy krok po kroku, jak dobrze regulować emocje

Napad złości czasem bywa przyjemny – mówimy to sobie otwarcie w najnowszym odcinku podkastu psychologicznego, którego rozmówczynią tym razem jest dr Alicja Puścian.

Neurobiolożka i psycholożka od kilku miesięcy zarządza Laboratorium Neuroekonomii w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od lat naukowo zajmuje się regulacją emocji i związkami między pracą mózgu a zachowaniem. I z pasją przekonuje, że emocje można, a nawet trzeba regulować – co nie oznacza, że należy je tłumić. W rozmowie ustalamy, jak – krok po kroku – radzić sobie z tymi wyzwaniami, m.in. właśnie w odniesieniu do złości, którą od czasu do czasu czuje każdy i której destrukcyjną nieraz siłę też każdy doskonale zna.

Dr Puścian podkreśla, że emocji nie sposób dzielić na „lepsze” i „gorsze”. Nie ma też takich, które z zasady bardziej lub mniej sprzyjają podejmowaniu trafnych decyzji, np. finansowych. Jednocześnie towarzyszą decyzjom zawsze. Analiza, czy przyjąć oświadczyny, pod tym względem nie różni się od rozważań, czy wystąpić o kredyt hipoteczny. Dobrze jednak, aby natężenie jakichkolwiek emocji w trakcie procesów decyzyjnych nie było zbyt duże. Ale już w odniesieniu do dłuższej perspektywy – życia – naukowe dane pozwalają stwierdzić, że lepszemu funkcjonowaniu i rozmaitym dobrym wyborom dużo bardziej służy pozytywne niż negatywne nastawienie.

Osobnym wątkiem naszej rozmowy jest przekaz biologii totalnej, rosnącej w popularność pseudonauki, która niedawno była „bohaterką” tekstu w „Polityce”. Twórcy tej metody i jej entuzjaści twierdzą, że pewne rodzaje konfliktów i stresu wywołują uszkodzenia ściśle w strukturach mózgu (co z kolei prowadzi do schorzeń konkretnych organów). Nasza rozmówczyni wyjaśnia, jak faktycznie kształtują się te zależności – i dlaczego pomysły totalnej biologii totalnie nie mają sensu.

Joanna Cieśla

Joanna Cieśla

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).

