Serialowa jesień: zaskoczenia i rozczarowania

Które produkcje okazały się szeroko reklamowanymi wydmuszkami, a które – mimo niewielkiej promocji – zrobiły na nas duże wrażenie?

Tej jesieni mieliśmy dużo głośnych serialowych premier, ale czy wszystkie spełniły nasze oczekiwania? Które produkcje okazały się szeroko reklamowanymi wydmuszkami, a które – mimo niewielkiej promocji – zrobiły na nas duże wrażenie? Wraz z Anetą Kyzioł i Bartkiem Chacińskim wracamy jeszcze na chwilę do „Pierścieni władzy” i „Rodu smoka”, lecz omawiamy także mniej spektakularne, za to znacznie ciekawsze tytuły, takie jak „The Bear”, „Peryferal” oraz finałowy sezon „Sprawy idealnej”, a także zastanawiamy się, czy „Andor” to najlepsza produkcja spod znaku „Gwiezdnych wojen” i dokąd mogą prowadzić kolejne kroki twórców galaktycznej sagi.