Koniec „Sukcesji”: co zostanie po rodzinie Royów?

Co sprawiło, że z takimi emocjami śledziliśmy losy ludzi bardzo bogatych i jednocześnie bardzo odstręczających?

Bez wątpienia był to jeden z najbardziej oczekiwanych odcinków seriali w ostatnich latach. Finałowy epizod czwartego sezonu „Sukcesji” jest jednocześnie zakończeniem sagi rodziny Royów. Czas na podsumowania: co sprawiło, że z takimi emocjami śledziliśmy losy ludzi bardzo bogatych i jednocześnie bardzo odstręczających? Czy ich korporacyjne i polityczne rozterki można w jakiś sposób przełożyć na doświadczenia i emocje widzów? I wreszcie czy finał serialu przyniósł oczekiwane katharsis, czy raczej pozostawia nas z poczuciem goryczy?

Niezależnie od naszego stosunku do Royów i do samej „Sukcesji” jako struktury narracyjnej mieliśmy do czynienia z produkcją wybitną, która wykorzystywała do maksimum możliwości, jakie daje formuła współczesnego serialu, tak jak wcześniej robiły to „Rodzina Soprano”, „Sześć stóp pod ziemią” czy „Zadzwoń do Saula”. Czy „Sukcesja” naprawdę zasłużyła na miejsce wśród największych? Odpowiedzi na to pytanie szukam wraz z Anetą Kyzioł i Bartkiem Chacińskim. I uwaga dla widzów: nie unikamy przynajmniej części spojlerów, więc przed wysłuchaniem podkastu warto obejrzeć ostatni odcinek serialu!