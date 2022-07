Chiny jak smok budzą się ze snu. Na czym polega ich fenomen?

Naszym przewodnikiem po dziejach Chin jest dr hab. prof. SWPS Marcin Jacoby, sinolog, tłumacz, historyk sztuki, literaturoznawca, autor książek o Chinach i Korei.

Zapraszamy do słuchania naszego nowego podkastu „Polityka o historii”. Gospodarzami rozmów będą Agnieszka Krzemińska, dziennikarka działu naukowego tygodnika „Polityka” oraz portalu projektpulsar.pl, a od września także dr hab. Marcin Zaremba, historyk i juror Nagród Historycznych POLITYKI. Punktem wyjścia będą „Pomocniki Historyczne”, ale pojawią się także rozmowy o ważnych książkach i debatach. Wraz z zaproszonymi gośćmi – głównie historykami, archeologami, kulturoznawcami, historykami sztuki, lingwistami i innymi badaczami przeszłości – prowadzący będą podróżować po różnych epokach i miejscach na globie.

Zaczynamy od historii Chińczyków. Pretekstem jest wznowienie „Pomocnika Historycznego” o tym tytule – właśnie trafił do kiosków. Naszym przewodnikiem jest tu dr hab. prof. SWPS Marcin Jacoby, sinolog, tłumacz, historyk sztuki, literaturoznawca, autor książek o Chinach i Korei. Ponieważ Chiny to jedyne starożytne państwo, jakie niemal nieprzerwanie istnieje do dziś od 4 tys. lat, zachowując tradycję i traktując swoją przeszłość jako źródło wzorców, wartości, symboli oraz inspiracji, w rozmowie opowiadamy tylko o niektórych zagadnieniach, które pozwalają trochę lepiej zrozumieć Państwo Środka.

Prof. Jacoby opowiada o stosunku do przeszłości Chińczyków, o piśmie chińskim, konstrukcji państwa, sztuce, ogromnej roli nauki i wykształcenia oraz miejscu kobiet w tym patriarchalnym społeczeństwie. Ponieważ Chiny w ostatnich latach niczym smok po ponadstuletnim śnie obudziły się i podnoszą głowę, odgrywając coraz większą rolę na arenie międzynarodowej, uzupełnienie wiedzy na temat korzeni tej niezwykłej cywilizacji to nie tylko fascynująca opowieść z zupełnie innego świata, to też sposób na zrozumienie ich fenomenu.