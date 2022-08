Cesarze Rzymu: żołnierze za życia, bogowie po śmierci. Fakty i mity

Co nowego można powiedzieć o tak zamierzchłej historii? Paradoksalnie sporo. A mechanizmy władzy absolutnej przykryte płaszczem republiki do dzisiaj pozostają aktualne.

Słynny „Poczet cesarzy rzymskich” Aleksandra Krawczuka ukazał się w 1986 r. – a kilka dekad w nauce to cała epoka. Wiedzę o starożytnym Rzymie w tym czasie poszerzano, pojawiły się nowe źródła archeologiczne oraz, co ciekawe, źródła pisane. Stosunek badaczy do epoki też się zmienia. Jak wyglądał system rządów w starożytnym Rzymie? Czy cesarze rzeczywiście słynęli z okrucieństwa i rozpusty? Jak na imperium wpłynęło chrześcijaństwo? Rozmowa z dr. Michałem Baranowskim, starożytnikiem, znawcą późnego cesarstwa i popularyzatorem historii, współpracownikiem Centrum Badań Ryzyka Systemowego oraz redaktorem w Wydawnictwie Naukowym Sub Lupa. A także autorem wielu tekstów, które ukazały się na łamach Pomocnika Historycznego „Cesarze Rzymu”.