Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Zaremba
Marcin Zaremba
14 października 2025
Polityka o historii

Polityka o historii. Odc. 86

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

14 października 2025
Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Jarosław Kaczyński stale podgrzewa antyniemieckie nastroje. Z jakich osobistych doświadczeń wynika jego nienawiść do Niemców? I jak przekłada się na politykę? Na te pytania odpowiada prof. Antoni Dudek.

Garść cytatów z wystąpienia prezesa PiS 29 września 2025 r. we Wrocławiu. O Dolnym Śląsku: „Od wielu lat trwa, a teraz się nasila próba takiej powolnej regermanizacji tych ziem”. O Republice Federalnej Niemiec: „Dzisiaj są formalnie naszymi sojusznikami, ale tak naprawdę to jest taki sojusznik, który oblizuje się, patrząc na nas”. O dziejach Ziem Zachodnich po drugiej wojnie: „One się jakby zaczęły od początku. I to są już polskie dzieje”.

Czy Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa? Jego rodzice brali udział w powstaniu warszawskim. Dorastał w latach 60. XX, kiedy jedyną dopuszczalną formą nacjonalizmu była antyniemieckość. Władysława Gomułkę podziwiał za podpisanie układu z Republiką Federalną Niemiec. Prof. Dudek twierdzi jednak, że antyniemiecka fobia prezesa datuje się od jednej (nie odbył ich wiele) podróży Kaczyńskiego do Niemiec w 1991 r.

Za jego konsekwentną antyniemieckością kryje się też polityczna gra: taka taktyka pozwala ukazać go jako jedynego obrońcę polskości zagrożonej przez Teutonów. Buduje opozycję: my–oni i poczucie zagrożenia. Wskazanie wspólnego wroga zawsze przecież było budulcem społecznej mobilizacji. Dawało władzy legitymację.

Marcin Zaremba

Marcin Zaremba

Wykładowca Wydziału Historii UW, członek jury tygodnika „Polityka” przyznającego nagrody za najlepsze książki historyczne.
Reklama
Reklama