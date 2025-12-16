Przejdź do treści
Marcin Zaremba
16 grudnia 2025
Polityka o historii

Polityka o historii. Odc. 94

Co jadali dyktatorzy? Na Kremlu wołali tylko: „Daj, przynieś, polej!”. Jaruzelski wolał kompot

Witold Szabłowski przeprowadził wiele rozmów z kucharzami dyktatorów, a był to zawód wysokiego ryzyka. To opowieść nie tylko o smakach i dobrej kuchni, lecz także o strachu.

Na Kremlu w czasach Breżniewa czy Andropowa jadano wedle polskiej maksymy: postaw się i zastaw się. Na stołach lądowały jesiotry, kawior, białe prosięta, dziczyzna, zakrapiane francuskimi winami i gruzińskim koniakiem. „Za Putina” początkowo królowała kuchnia międzynarodowa, w 2014 r. dokonał się nacjonalistyczny zwrot. Pojawiło się więcej dań rosyjskiej kuchni, wino zawsze z Krymu.

Witold Szabłowski przeprowadził wiele rozmów z kucharzami dyktatorów. Był/jest to zawód wysokiego ryzyka, gotujący dla Castro, Pinocheta czy Kadafiego byli długo sprawdzani, na bazary chodzili z obstawą. Jest to więc opowieść nie tylko o smakach i dobrej kuchni, lecz również o strachu.

Gdy Rosjanie przyjeżdżali do nas: „Pili w odkę i inne alkohole całymi szklankami. Zero szacunku dla personelu i ludzi wokół, tylko »daj«, »przynieś«, »polej«”. Rządzący mieli wobec swoich kucharzy wyjątkowe oczekiwania. Dyktator z Korei Północnej dysponował całą flotą samolotów dowożących potrzebne wiktuały. Wojciech Jaruzelski i Władysław Gomułka, czyli „nasi” dyktatorzy, z pewnością sybarytami nie byli. Gomułce gotowała „kobieta ze wsi”, lubił kotlet mielony z ziemniakami i surówką, z zup pomidorową i kartoflankę, do nich zawsze chleb. Jaruzelski żołądek miał po przejściach na Syberii, dlatego często zamawiał łososia na parze, na deser obowiązkowo kompot truskawkowy.

Marcin Zaremba

Wykładowca Wydziału Historii UW, członek jury tygodnika „Polityka” przyznającego nagrody za najlepsze książki historyczne.

