Kocham to robić. Pola Dwurnik o czytaniu na głos, książkach, poezji i malarstwie

Rozmowa z Polą Dwurnik o czytaniu na głos, związkach sztuk wizualnych i literatury i o procesie twórczym.

W „Polityce o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Polą Dwurnik, malarką i artystką wizualną, która często ilustruje książki (a także je wydaje).

Przy pracy zwykle słucha książek – w domu rodzinnym jej mama często czytała na głos tacie, który malował. Poruszająca jest opowieść o tym, jak ona sama czytała mu na głos niedługo przed jego śmiercią. Teraz kieruje fundacją i dba o spuściznę. Czy dziedzictwo wielkiego artysty może być obciążające? – To jest trudne, ale nie dla mnie – odpowiada artystka.

– Kocham to robić – mówi o swojej twórczości. Chciałaby, żeby związki sztuk plastycznych i literatury były bliższe. Opowiada o ilustrowaniu książek innych autorów. Przyglądamy się też innym przykładom ścisłych związków literatury i sztuk wizualnych w twórczości Sebalda czy w książce Pio Kalińskiego, albumie linorytów, ilustracji do jednego rozdziału „Życia. Instrukcji obsługi” Georgesa Pereca.

Książki wydane lub zilustrowane przez Polę Dwurnik:

Dziewczyna na płótnie, publikacja zbiorowa

Pan Marcin, opowiadanie rysunkowe

Tomasz Majeran, Koty. Podręcznik użytkownika, zbiór wierszy, Wydawnictwo Wolno (ilustracje)

John Milton, Raj utracony, przeł. Jarek Zawadzki, Biblioteka Śląska (ilustracje)

Ania Malinowska, Unhappy Ending, zbiór angielskich wierszy (ilustracje)

Jurij Andruchowycz, Leśny, Fundacja Edwarda Dwurnika

Inne książki, o których rozmawiamy:

Ilya Kaminsky, Republika Głuchych, przeł. Anna Łazar, Warsztaty Kultury

Szczepan Twardoch, Null, Marginesy

Anna Sudoł, Kibel, Ha!art

Haruki Murakami, 1Q84 / Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe (książki do słuchania)

George Saunders, Fox 8, Bloomsbury Publishing

W.G. Sebald, Opis nieszczęścia, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Ossolineum

Pio Kaliński, 51 / Projekt 51, Lokator