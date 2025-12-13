Być jak Pippi. Jakim czytelnikiem jest Ryszard Koziołek i jak literatura wzmacnia pewność siebie

Okazuje się, że w pewnych sytuacjach przydaje się dobrze dobrany cytat. Ale bywa, że literatura wyprowadza nas na manowce i w życiu się nie sprawdza.

W nowym odcinku wideokastu „Polityka o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest prof. Ryszard Koziołek, literaturoznawca i rektor Uniwersytetu Śląskiego. Właśnie ukazał się zbiór jego felietonów „Świat w oczach sąsiadki” publikowanych wcześniej w „Polityce”. I tam pojawia się pierwsza ważna bohaterka literacka, czyli Pippi. Wszyscy chcieliśmy być jak ona: wolni i sprawiedliwi.

Czy literatura może dodawać pewności siebie? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach przydaje się dobrze dobrany cytat. Ale też bywa, że literatura wyprowadza nas na manowce i w życiu się nie sprawdza (jak u Don Kichota). – Zawsze będę po stronie zmyślenia, które nie kłamie – mówi Koziołek.

Po co nam czytanie? – Ono ulepsza nasze bycie razem, uczymy siebie i innych widzieć to, co nienapisane. Rozmawiamy też o tym, dlaczego podobają nam się teksty i filmy kiczowate, dlaczego się wzruszamy i czujemy, że to żenujące. I dlaczego profesor zdarł okładkę z pewnej książki? A jaka książka była lekturą formatywną zarówno dla Ryszarda Koziołka, jak i dla Justyny Sobolewskiej? Nie zabraknie też rozmowy o nadchodzących ekranizacjach „Lalki”.