Co łączy nacjonalizm z klasą średnią i prawicą? Prof. Andrzej Leder o Marszu Niepodległości

Zanim zapomnimy o tegorocznym Marszu Niepodległości, „Polskie demo” analizuje wspólnie z prof. Andrzejem Lederem wydarzenia i następstwa 11 listopada. Czy nacjonalizm nas pochłonie?

No i co? Przeżyliśmy. Ulicami Warszawy przeszedł kolejny Marsz Niepodległości, najważniejsze organy państwa świętowały uroczyście, a my obserwujemy kolejną odsłonę politycznych starć. Świat szczęśliwie przetrwał, Polska jeszcze nie pękła na pół ani nie spłonęła – choć w kontekście stolicy warto wspomnieć słowa Taco Hemingwaya: „WWA nie spłonie nigdy, ogień stałby w korku”.

Można by powiedzieć, że „udało się” i jedziemy dalej, ale... Pozostaje kilka fundamentalnych znaków zapytania. Po pierwsze, o Karola Nawrockiego, który wziął udział w największej politycznej imprezie 11 listopada, owianym mieszaną sławą Marszu Niepodległości. To gest ważny zarówno dla narodowców, jak i dla prezydenta. Ci pierwsi powitali go jak swojego, co najlepiej obrazują słowa wicemarszałka Krzysztofa Bosaka: „jeden z nas został prezydentem”. Nawrocki na komplement zapracował, choćby podczas przemówienia na pl. Piłsudskiego, gdzie wielkie słowa o patriotyzmie podparł krytyką rządu i „obcych ideologii”. To drugi ważny sygnał, bo narodowcom i Nawrockiemu coraz bliżej do siebie. Jeśli nie będą razem, to zwątpię w istnienie miłości.

„Polskie demo” nie odwraca głowy od wyzwań i pilnie przygląda się tegorocznym obchodom, biorąc na warsztat m.in. pojęcia patriotyzmu i nacjonalizmu. Michał Tomasik („Polityka”) i dr Anna Materska-Sosnowska (Fundacja Batorego) goszczą prof. Andrzeja Ledera, filozofa kultury i lekarza psychiatrę (PAN), który od lat analizuje przemiany w polskim społeczeństwie. Dla ich zrozumienia istotna jest zwłaszcza pierwsza część wizytówki naszego gościa, choć druga nie szkodzi w analizie historycznych traum, konsekwencji przemian i emocji politycznych.

Rozmawiamy o patriotyzmie, czy jest uczuciem zawłaszczonym i ekskluzywnym dla liberałów, także oddemonizowanym wewnątrz prawicy rozumieniu „nacjonalizmu” jako miłości do ojczyzny. Dr Materska-Sosnowska sięga do ostatniej książki prof. Ledera „Ekonomia to stan umysłu. Ćwiczenie z semantyki języków”. Co łączy nacjonalizm z klasą średnią i rosnącą w siłę prawicą? – o tym posłuchacie w najnowszym odcinku „Polskiego demo”.