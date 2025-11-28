Czy TSUE pomoże mężczyznom wychodzić za mąż? I jak być w Sejmie idealistą. Mówi Dorota Łoboda

Jak się robi parówki? Czy TSUE pomoże mężczyznom wychodzić za mąż? Czy Polska wreszcie uzna małżeństwa dwóch kobiet? Tyle pytań... a my odpowiadamy na wszystkie. Zapraszamy!

Chłopak i chłopak – normalna rodzina, prawda? W Polsce to trudne pytanie, bo przepisy wciąż nie umożliwiają nie tylko zawarcia związku między dwiema osobami tej samej płci – czy, jak mawiał kandydat na prezydenta, „puci” – ale wręcz czynią problem z uznania związków zawartych za granicami kraju. To się ma zmienić po wyroku TSUE, zobowiązującym Polskę do, proszę wybaczyć daleko idącą interpretację, szanowania ludzi.

Z gościnią, posłanką Dorotą Łobodą z KO rozmawiamy o tym, na ile z decyzji europejskiego sądu skorzystają pary homoseksualne. Czy to szansa i okazja do nadrobienia zaległości? Pierwszy krok do domknięcia sprawy związków partnerskich, a w przyszłości małżeństw i adopcji dzieci? W rządzie spoczywa i cierpliwie czeka projekt, który nie zadowala nikogo, a jego przyszłość jest niepewna. Wyrok TSUE wymaga implementacji, a ta przepisów, decyzji politycznych i urzędniczych. Czy partia Donalda Tuska podejmie się trudnego zadania? Czy przypłaci to poparciem?

Z drugiej strony nad prawa osób LGBT naciągają czarne chmury prawicowego populizmu. Nie trzeba było długo czekać, aby winną całego zła, w tym demoralizacji i gwałtu na instytucji małżeństwa, okazała się Unia Europejska. Wyrok wywołał falę protestów i często skandalicznych reakcji w polskiej klasie politycznej. To źle wróży przed procedowaniem ustawy o związkach partnerskich, która w grudniu ma dotrzeć do Sejmu, a na jej drodze do życia stoi również niewzruszony prezydent Karol Nawrocki. Czy skorzysta z pretekstu i po wyroku TSUE zawetuje ustawę?

Z posłanką Dorotą Łobodą rozmawiamy także o politycznej garmażrce, czyli jak się robi parówki i kiełbasę z perspektywy debiutantki w polskim parlamencie. Jak w Sejmie odnajdują się idealiści, czy niemoc boli i jaką rolę odgrywają tu emocje. Wreszcie – wszystkich nieprzekonanych do słuchania niech zachęcą dwa słowa: Roman Giertych. O Panu Mecenasie również rozmawiamy.

Zapraszają Michał Tomasik („Polityka”) i Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego). Jak mawia młodzież – smakówa!