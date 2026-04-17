Czy Niemcy już przebierają nogami, żeby wrócić do „business as usual” z Rosją?

Polacy zawsze byli najmądrzejsi. Tydzień temu Węgrzy dowiedli, że również zmądrzeli. A czy zmądrzeli Niemcy i na pewno nie chcą już robić interesów z Rosją?

W najnowszym odcinku wideokastu „Polskie demo” badamy jeden z najważniejszych tematów współczesnej polityki europejskiej: relacje Niemcy–Rosja po wybuchu wojny. Czy Berlin rzeczywiście przeszedł przełomową zmianę, określaną jako Zeitenwende, czy może to tylko chwilowa korekta kursu, a polityka współpracy z Kremlem jeszcze powróci? Na te pytania odpowiada Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura ECFR i autor raportu „Zmiana przez wojnę: Niemcy wobec Rosji po 2022 roku”.

W rozmowie analizujemy, jak wojna w Ukrainie wpłynęła na niemiecką politykę zagraniczną, bezpieczeństwo energetyczne Europy i jaka rysuje się przyszłość relacji poszczególnych krajów z Rosją. Zastanawiamy się, czy niemiecka gospodarka faktycznie ponosi konsekwencje wieloletnich błędów strategicznych, takich jak uzależnienie od rosyjskiego gazu i projekty pokroju Nord Stream 2, czy też jest w stanie skutecznie się przekształcić i odnaleźć w nowej rzeczywistości geopolitycznej.

Ponadto w odcinku: sankcje na Rosję, transformacja energetyczna i proces dekarbonizacji, który znacząco zmienia układ sił w Europie. Symbolicznym przykładem tej zmiany jest zamknięcie fabryki Volkswagena pod Moskwą – wydarzenie, które jeszcze kilka lat temu wydawałoby się nie do pomyślenia. Czy to zatem definitywny koniec epoki „business as usual” w relacjach Berlin–Moskwa? A może za kulisami nadal toczą się nieformalne rozmowy, które mogą w przyszłości doprowadzić do odbudowy współpracy?

Zaglądamy również do polityki wewnętrznej Niemiec. Rosnące poparcie dla Alternatywy dla Niemiec (AfD) i widoczne w jej szeregach prorosyjskie nastroje budzą obawy o przyszłość niemieckiej polityki wobec Kremla. Czy AfD może realnie wpłynąć na kierunek zmian i zahamować proces izolowania Rosji?

Wracamy też do sytuacji politycznej w Europie Środkowej i wyborów na Węgrzech. Czy dowiedzieliśmy się czegoś więcej o Péterze Magyarze? Jakie znaczenie jego polityczna kariera może mieć dla Unii Europejskiej i Polski? Snujemy potencjalne scenariusze dla regionu, wsparcia dla Ukrainy i europejskiej prawicy.

Nie zabrakło również wątku globalnego – zastanawiamy się, czy Donald Trump pozostaje kluczowym sojusznikiem europejskich ruchów prawicowych, czy raczej staje się dla nich politycznym obciążeniem. W szerszym kontekście pytamy o przyszłość Unii: czy wspólnota przechodzi kryzys, czy wręcz przeciwnie – umacnia się jako filar bezpieczeństwa i stabilności w coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie.

Zapraszają Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego) i Michał Tomasik („Polityka”).