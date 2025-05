Berlin na receptę, czyli jedziemy rowerem z FlixBusem. A potem na rowerze po Berlinie

Podróżowanie z rowerem to inny wymiar. Kto nie drżał na dworcu, czy mu kolej łaskawie zabierze rower, ten nie zrozumie.

Podróżowanie na rowerze to bajka. Kto zasmakował, ten już jest stracony. Ale podróżowanie z rowerem to inny wymiar. Kto nie drżał na dworcu, czy mu kolej łaskawie zabierze rower, ten nie zrozumie. U FlixBusa rowery zabierają bez łaski, a właściwie za co łaska, bo za 5 zł niezależnie od destynacji. Zakładają na raki rowerowe, no i ziut, gdzie was oczy poniosą. Mnie poniosło do Berlina. I o tym też będzie w tym podkaście. Berlin na receptę, bo to „Rowery, nie bajki”.

W tym odcinku Juliusz Ćwieluch rozmawia z Michałem Lemanem z FlixBusa.