Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini
Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini
16 marca 2026
Świat na zakręcie

Świat na zakręcie. Odc. 7

Czy awantura o SAFE to zajawka polexitu? PiS z Nawrockim groźnie grają w tym kierunku

16 marca 2026
Co oznacza weto prezydenta Nawrockiego w sprawie programu SAFE? Czy europejska pożyczka naprawdę bardziej się nam opłacała? Jak w ogóle wygląda kupowanie przez Polskę broni? I czy wojna w Iranie będzie miała wpływ na dostawy broni do naszego kraju – oraz na nasze bezpieczeństwo?

W najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini starają się sprowadzić debatę wokół programu SAFE do kwestii merytorycznych, związanych z finansowaniem i dostępnością systemów zbrojeniowych dla Polski. Analizują też program w kontekście międzynarodowym.

W dzisiejszym odcinku mowa również o scenariuszu, w którym Polska opuszcza Unię Europejską, oraz o konsekwencjach wojny w Iranie dla bezpieczeństwa gospodarczego Europy. Na koniec Mateusz Mazzini i Agnieszka Lichnerowicz analizują ceremonię wręczenia Oscarów – także pod kątem polityki międzynarodowej.

Polecane materiały:

Filmy nominowane do Oscara:

1. „Pan Nikt przeciwko Putinowi”
2. „Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
3. „To był po prostu przypadek”
4. „Cutting Through Rocks”
5. „Głos Hind Rajab”
6. „Children No More: Were and Are Gone”
7. „Tajny agent”

A ponadto:

• Profil instagramowy Clarissy Ward z CNN
• Lea Ypi, „Indignity”
• Artykuł Konrada Szymańskiego w „Rzeczpospolitej”

Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini

Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini

Dwójka doświadczonych, wielokrotnie nagradzanych dziennikarzy zajmujących się tematyką międzynarodową. Agnieszka Lichnerowicz, absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, relacjonowała m.in. wojnę w Gruzji, przygotowywała materiały z Białorusi, Rosji, Ukrainy w czasie protestów na Majdanie i aneksji Krymu, jak również z Tunezji i Egiptu w czasie Arabskiej Wiosny i z przechodzącej transformację Mjanmy. Mateusz Mazzini, absolwent St Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących światowego populizmu, radykalnej prawicy, globalnego Południa i krajów Ameryki Łacińskiej. Przygotowywał materiały reporterskie m.in. z Chile w czasie przemian konstytucyjnych, Argentyny, Kuby, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i wielu europejskich miast zmagających się z kryzysem migracyjnym. Oboje publikują regularnie w tygodniku „Polityka”.

Oglądaj także:

