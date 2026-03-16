Świat na zakręcie. Odc. 7
Czy awantura o SAFE to zajawka polexitu? PiS z Nawrockim groźnie grają w tym kierunku
W najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini starają się sprowadzić debatę wokół programu SAFE do kwestii merytorycznych, związanych z finansowaniem i dostępnością systemów zbrojeniowych dla Polski. Analizują też program w kontekście międzynarodowym.
W dzisiejszym odcinku mowa również o scenariuszu, w którym Polska opuszcza Unię Europejską, oraz o konsekwencjach wojny w Iranie dla bezpieczeństwa gospodarczego Europy. Na koniec Mateusz Mazzini i Agnieszka Lichnerowicz analizują ceremonię wręczenia Oscarów – także pod kątem polityki międzynarodowej.
Polecane materiały:
Filmy nominowane do Oscara:
1. „Pan Nikt przeciwko Putinowi”
2. „Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
3. „To był po prostu przypadek”
4. „Cutting Through Rocks”
5. „Głos Hind Rajab”
6. „Children No More: Were and Are Gone”
7. „Tajny agent”
A ponadto:
• Profil instagramowy Clarissy Ward z CNN
• Lea Ypi, „Indignity”
• Artykuł Konrada Szymańskiego w „Rzeczpospolitej”