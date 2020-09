Czy Kaczyńskiemu udało się rozbroić Ziobrę?

O co grał Ziobro i czy coś ugrał? Co chce osiągnąć Kaczyński i czy zmusi ministra do pełnej kapitulacji? O kryzysie w koalicji rozmawiamy z politolożką Anną Materską-Sosnowską.

Od kilku dni politycy Zjednoczonej Prawicy codziennie zbierają się na „rozmowach ostatniej szansy”, a do dziennikarzy wypuszczane są sprzeczne przecieki i plotki. Jednego dnia Zbigniew Ziobro ma z hukiem wylecieć z rządu, następnego zostać, a do gabinetu Mateusza Morawieckiego ma wejść Jarosław Kaczyński jako wicepremier. Czym się zakończy kryzys i które z tych plotek mogą się okazać prawdziwe? Rozmowa z Anną Materską-Sosnowską z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego.