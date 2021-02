Czy policja przestała być państwowa i stała się partyjna?

Po ostatnich demonstracjach Strajku Kobiet zatrzymani uczestnicy zostali rozwiezieni do odległych komisariatów. W ich relacjach powtarzają się informacje o upokorzeniach, w tym bezpodstawnym rozbieraniu do naga. Co się dzieje z policją? Rozmowa z Krzysztofem Liedelem.

W ostatnich dniach policja znów zmieniła taktykę wobec demonstracji przeciwko orzeczeniu aborcyjnemu Trybunału Julii Przyłębskiej. Pierwszego dnia po publikacji wyroku policjanci spokojnie eskortowali warszawską manifestację. Od drugiego dnia znów zaczęły się blokady, kordony, zatrzymania i szokujące relacje z komisariatów, na które przewożono demonstrantów. Co się dzieje z policją? Czy można ją już nazwać partyjną? Czy nadszarpnięty autorytet tej służby można będzie odbudować? Rozmowa z ekspertem ds. bezpieczeństwa z Collegium Civitas Krzysztofem Liedelem, który sam jest ekspolicjantem.