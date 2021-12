PiS traci w sondażach. Nadchodzi nieuchronny zjazd?

Do przełomu dojdzie, gdy jednocześnie zacznie przybywać głosów opozycji. Rozmowa z publicystą „Polityki” Mariuszem Janickim.

Rozważane jest najważniejsze dla polskiej polityki pytanie: czy to już? Czy zaczął się właśnie nieuchronny, choć może powolny i „stagnacyjny”, zjazd Zjednoczonej Prawicy? – zastanawia się w edytorialu do najnowszego numeru „Polityki” pierwszy zastępca redaktora naczelnego Mariusz Janicki. Rozmawiamy o tym, czym najnowsze spadki PiS różnią się od poprzednich, gdzie się podziali pisowscy spece od marketingu i co zmiany w obozie PiS mogą oznaczać dla opozycji.