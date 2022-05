Co Putin ogłosi 9 maja? Zwycięstwo czy wojnę?

W Dniu Zwycięstwa prezydent Rosji może dokonać przełomu w „specjalnej operacji wojskowej”. Część obserwatorów spodziewa się oficjalnego wypowiedzenia wojny Ukrainie i ogłoszenia powszechnej mobilizacji – rozmowa z Agnieszką Legucką z PISM i Uczelni Vistula.

Dlaczego 9 maja jest taką ważną i symboliczną datą dla Rosjan i Rosji Władimira Putina? Czemu stał się ważniejszy od wszystkich innych świąt? Co Putin może ogłosić tego dnia? Co oznaczałoby wypowiedzenie wojny Ukrainie? Jak Rosjanie mogliby to odebrać? – opowiada Agnieszka Legucka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i wykładowczyni Uczelni Vistula.