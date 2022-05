Czy Bruksela kupi pisowskie zmiany w sądownictwie?

PiS przegłosował w Sejmie likwidację Izby Dyscyplinarnej. Czy uchwalone zmiany naprawdę przywracają praworządność w kraju? I czy wystarczą, żeby odblokować unijne fundusze? Rozmowa z publicystką prawną „Polityki” Ewą Siedlecką.

Komisja Europejska postawiła rządowi PiS trzy warunki: likwidację Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie odsuniętych od orzekania sędziów i taką reformę systemu dyscyplinarnego, żeby nie można było sędziów karać za wydawane wyroki i pytania kierowane do europejskich trybunałów. Prezydencki projekt niby zajmuje się wszystkimi postulatami Brukseli, ale nie do końca. Jak to wygląda w szczegółach?