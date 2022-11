Wybory do Kongresu USA. Nikt nie wygrał, Trump przegrał

U Republikanów gwiazda gubernatora Florydy Rona DeSantisa zaczyna przyćmiewać Donalda Trumpa. A co wyniki wyborów będą oznaczały dla Joe Bidena? „Często przegrana własnej partii pomagała prezydentowi.”

Kto wygrał amerykańskie wybory do Kongresu? Co się stało z kandydatami popieranymi przez Donalda Trumpa? Co jest głównym problemem Joe Bidena? Kto może zostać następnym prezydentem USA? Na czym polega fenomen Rona DeSantisa? Rozmowa z Tomaszem Zalewskim, korespondentem „Polityki” w USA.