Co zapamiętamy z wizyty Joe Bidena w Ukrainie i w Polsce

Co prezydent chciał powiedzieć Polakom, co Amerykanom, a co miał usłyszeć Władimir Putin? Rozmowa z Michałem Baranowskim, szefem warszawskiego biura think tanku GMF.

Jadąc do Kijowa, Joe Biden pokazał swoją determinację w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Polacy powinni zapamiętać z jego wizyty zapewnienia o „świętych” zobowiązaniach z art. 5 traktatu NATO, czyli dotyczących kolektywnej obrony. Mowa Bidena w Warszawie i jego wcześniejszy State of the Union w Waszyngtonie zapowiadają, że prezydent będzie się ubiegał w przyszłym roku o reelekcję. Powalczy z Donaldem Trumpem czy Ronem DeSantisem?