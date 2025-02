Polska Rozpędzona, wyborcy niecierpliwi. Czy ten manewr się Tuskowi uda?

Każdy z koalicjantów ciągnie w swoją stronę, czego efektem są niekończące się kłótnie w mediach społecznościowych, a to robi złe wrażenie. Stąd pomysł premiera na ucieczkę do przodu.

Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. I że widownia, czyli wyborcy będą cierpliwi i wyrozumiali. Dziś już wiadomo, że nie są. Notowania rządu słabną z miesiąca na miesiąc. Każdy z koalicjantów ciągnie w swoją stronę, czego efektem są niekończące się kłótnie w mediach społecznościowych, a to robi złe wrażenie. A Polacy są zmęczeni kolejnym rokiem ze wzrostem cen.

Stąd pomysł premiera na ucieczkę do przodu. Program „Polski Rozpędzonej” ma, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, przynajmniej stworzyć wrażenie, że rząd ma plan na lepsze jutro. A zapowiedź rekonstrukcji rządu to próba powiedzenia Polakom: mniejszy rząd równa się większa efektywność rządzenia, bez tych wszystkich awantur. Czy ten manewr się premierowi uda? O to Karolina Lewicka pyta Mariusza Janickiego.

