Prof. Rychard dla „Polityki”. Dlaczego koalicjantom Tuska nie idzie? I jak się sprawdzi Czarzasty

Powszechne jest przekonanie, że władzę da się utrzymać tylko z czyjąś pomocą. A jeśli tak, to kondycja koalicjantów musi być dla premiera sporym zmartwieniem.

„PSL nie tylko wraca do politycznej gry, ale wraca w stylu, który budzi respekt” – można przeczytać na oficjalnej stronie ludowców, choć ich partia stale jest w sondażach poniżej progu wyborczego. Jeszcze gorzej ma się Polska 2050, pozbawiona nie tylko wyborców, ale także struktur, na dodatek będąca w trakcie zmiany przywództwa.

Nowa Lewica, ostatni z koalicyjnych „braci mniejszych”, trzyma się stabilnie, ale i tu szału nie ma – z mniej więcej 7-procentowym poparciem raz jest przed Braunem, a raz za nim. Wprawdzie Donald Tusk na ostatniej Radzie Krajowej KO przekonywał, że jeśli chodzi o przyszłe wybory parlamentarne, to wynik 40 proc. dla jego formacji jest już na wyciągnięcie ręki, ale powszechniejsze jest przekonanie, że władzę da się utrzymać tylko z czyjąś pomocą. A jeśli tak, to kondycja koalicjantów musi być dla premiera sporym zmartwieniem.

Karolina Lewicka rozmawia z prof. Andrzejem Rychardem (PAN).