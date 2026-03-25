PiS goni za patyczkiem rzucanym przez Brauna. Przekroczyliśmy już w Polsce groźną granicę

To jest bardzo niebezpieczna gra. Dokonuje się mentalny polexit – komentuje dr Anna Materska-Sosnowska w rozmowie z Karoliną Lewicką.

Im gorzej, tym lepiej. Taka filozofia przyświeca Karolowi Nawrockiemu. Im gorzej idzie rządowi, im gorzej dzieje się w Polsce, tym lepiej dla Pałacu Prezydenckiego i PiS, którzy na krytyce grzechów władzy – rzadziej tych prawdziwych, częściej tych przez siebie wymyślonych – chcą zbijać kapitał. Wszystko odbywa się w logice konfliktu politycznego, naprzeciwko nie ma konkurenta do władzy, jest wróg, należy się też spodziewać nieuchronnej eskalacji działań, choć już dziś temperatura tego sporu może trwożyć.

PiS, do tej pory kryjący się za hasłami o koniecznej reformie Unii, tak zaciekle i z każdej strony zaczął ostatnio wspólnotę atakować, że w końcu nie pozostanie mu nic innego, jak tylko zaproponować rodakom jej natychmiastowe opuszczenie. Wszystko po to, by odzyskać wyborców, którzy uciekli do Grzegorza Brauna, bo może wrócą, jeśli tylko hasło polexitu wybrzmi w ustach polityków PiS głośno i wyraźnie i sto razy zostanie powtórzone. Więc PiS krzyczy, że Unia jest zła, i czeka na sondażowe efekty.

